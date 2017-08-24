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Инвестиции в легкое метро в Воронеже составят 35 млрд рублей

Экономика и бизнес
24 августа, 15:11 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 24, августа. /ТАСС

По словам замглавы администрации города, проект окупится за 15 лет

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ВОРОНЕЖ, 24 августа. /ТАСС/. Инвестиции в российско-японский проект по созданию легкого метро в Воронеже обойдутся в 35 млрд рублей, сообщил в четверг первый замглавы администрации города Вадим Кстенин.

Первая ветка легкого метро в Воронеже протяженностью около 20 км свяжет северную окраину города с центром и через проспект Революции пройдет на левый берег реки Воронеж до крупного супермаркета. На ней могут быть построены 18 станций.

"Создание в Воронеже легкого метро потребует 35 млрд рублей, срок окупаемости проекта составит 15 лет", - сказал вице-мэр на заседании российско-японской рабочей группы по вопросам развития городской среды, на которой был презентован проект.

По словам Кстенина, с российской стороны уже представлены все обоснования проекта, на данный момент "необходимо быстрее получить ответ от японских коллег".

На презентации было отмечено, что в настоящее время идет обмен расчетами между японскими компаниями, которые планирует участвовать в строительстве. Как только этот вопрос урегулируют, будет объявлен открытый аукцион по поиску инвестора.

Замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис отметил, что проект легкого метро в Воронеже может стать примером для "тиражирования в российских городах". Он призвал как можно скорее подготовить необходимый пакет документов, чтобы приступить к его реализации.

Предложение Японии

Чибис также предложил японской стороне, делегацию которой возглавляет замминистра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Коиши Йошида, принять участие в реализации проектов в сфере городского хозяйств в Краснодаре, Самаре, Чувашии.

"Краснодар имеет такие же проблемы с загруженностью транспортных магистралей, и нам хотелось бы, чтобы японские коллеги подключились и к этой проблеме, и к мусоропереработке, и всему спектру проблем. У Самарской области проблемы с мусором, с обращением с отходами. В республике Чувашия тоже ждут активизации российско-японского сотрудничества для строительства вокзала и монорельсовой дороги", - сказал Чибис.

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