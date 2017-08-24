Минфин и МЭР разошлись в позициях по налоговым льготам на движимое имущество предприятий

РЯЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Минфин и Минэкономразвития разошлись в оценке эффективности передачи на региональный уровень права предоставления льгот на движимое имущество предприятий.

На совещании по развитию легкой промышленности в РФ председатель совета директоров ГК "Русская кожа" Игорь Сурин высказал обеспокоенность тем, что сейчас на новое оборудование применяется льгота на федеральном уровне, а с 1 января 2018 года возможность ее применения передана в регионы.

"То есть освобождено от налогов все оборудование, но с 1 января 2018 года возможность применения данной льготы передана в регионы. Но регионы все разные по своему экономическому состоянию, какие-то регионы дотационные, какие-то нет. Может получиться так, что мы все сразу будем платить на все оборудование 2,2%. Вообще, если честно, все новое оборудование надо сегодня освобождать минимум на три года от налога, а все остальное оборудование - пусть на региональном уровне принимают решение - применять льготу или нет", - сказал Сурин.

Он попросил президента РФ рассмотреть возможность проработать данный вопрос. В свою очередь, Владимир Путин обратился к главам Минэкономразвития и Минфина с просьбой высказать свое видение ситуации.

"Здесь позиция нашего министерства абсолютно такая же, как у вас - мы считаем этот налог на самом деле вредным. Де-факто налог на движимое имущество - это налог на новые инвестиции, то есть то предприятие, которое покупает новое оборудование, - на него сразу налог за то, что он поставил себе на баланс оборудование... Да, была принята эта форма предоставления права регионам, но есть опасность, что какой-нибудь регион может не поднять тех последствий, которые могут быть и, соответственно, привести к тому, что в регионе инвестиционный процесс и инвестиционная активность может серьезно отстать", - сказал глава МЭР Максим Орешкин.

При этом глава Минфина РФ Антон Силуанов считает обоснованным решение передать регионам право устанавливать или не устанавливать данную льготу. "Мы видели, и губернаторы обращали внимание на то, что предприятия, предприниматели здесь химичили относительно того, новое это имущество или не новое, потому что льгота была предоставлена только для нового вида имущества. Предприятия специально покупали друг у друга это имущество, во всяком случае, была такая лазейка для уклонения. Что просили нас регионы? Собственно, и просили передать право устанавливать льготы по региональным налогам, а это именно региональный налог на уровень субъекта РФ. Это и было сделано", - сказал Силуанов.

По его словам, регионы будут принимать решение с учетом экономической целесообразности и при необходимости будут предоставлять предприятиям преференции. "Это региональный налог, и он существенный, где-то 130-150 млрд рублей в целом по России может дать в следующем году в бюджеты субъектов РФ", - добавил глава Минфина.