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Левитин: вопрос приватизации "Крымских железных дорог" пока не обсуждается

Экономика и бизнес
24 августа, 15:44 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 24, августа. /ТАСС

Федеральное госпредприятие "Крымские железные дороги" образовано после вхождения полуострова в состав РФ в 2014 году

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Вопрос о приватизации ФГУП "Крымские железные дороги" пока не рассматривается, сообщил журналистам в четверг помощник президента РФ Игорь Левитин в ходе визита в Севастополь.

"Пока "Крымская железная дорога" работает в субъекте РФ, на территории Крыма, и этот вопрос не рассматривается о передаче, потому что вся инвестиционная программа развития Крыма и Севастополя выстроена под данные субъекты", - сказал Левитин, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Федеральное госпредприятие "Крымские железные дороги" образовано после вхождения полуострова в состав РФ в 2014 году. Оно занимается обслуживанием системы железных дорог в Республике Крым и городе Севастополе.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя рассчитана до 2020 года. Программа призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона.

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Левитин, Игорь Евгеньевич
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