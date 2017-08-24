Левитин: вопрос приватизации "Крымских железных дорог" пока не обсуждается

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Вопрос о приватизации ФГУП "Крымские железные дороги" пока не рассматривается, сообщил журналистам в четверг помощник президента РФ Игорь Левитин в ходе визита в Севастополь.

"Пока "Крымская железная дорога" работает в субъекте РФ, на территории Крыма, и этот вопрос не рассматривается о передаче, потому что вся инвестиционная программа развития Крыма и Севастополя выстроена под данные субъекты", - сказал Левитин, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Федеральное госпредприятие "Крымские железные дороги" образовано после вхождения полуострова в состав РФ в 2014 году. Оно занимается обслуживанием системы железных дорог в Республике Крым и городе Севастополе.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя рассчитана до 2020 года. Программа призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона.