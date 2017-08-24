Более 2 тыс. рабочих мест будут созданы в моногородах Поморья к 2018 году

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. новых рабочих мест планируется создать в моногородах Архангельской области к 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
"В каждом моногороде разработаны и реализуются программы развития, в рамках которых к 2018 году планируется создать более двух тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, - приводит пресс-служба слова министра экономического развития региона Семена Вуйменкова. - Стоит также отметить, что для поддержки программ развития малого и среднего предпринимательства в моногородах регионом была привлечена федеральная субсидия в размере 10 млн рублей".
В Архангельской области семь моногородов: Онега, Кизема, Новодвинск, Коряжма, Октябрьский, Североонежск и Северодвинск. Последние два относятся к моногородам со стабильной социально-экономической ситуацией.
Проект развития Новодвинска, названный "Лесной наукоград 3.0", предполагает использование уже существующих преимуществ города (градообразующее предприятие - Архангельский ЦБК) и внедрение принципиально новых подходов в таких сферах, как биотехнологии и информатика, лесовосстановление и туриндустрия. В Коряжме (градообразующим является Котласский ЦБК) планируют развивать производство специализированных лакокрасочных изделий для судоремонта и дорожных реагентов, Онега (градообразующими являются предприятия лесопереработки) делает ставку на развитие морского порта, производство топливных гранул и туризм.
Развитие перерабатывающих производств в аграрной сфере - одно из ключевых особенностей проекта развития поселка Октябрьский в Устьянском районе (градообразующие - предприятия лесопереработки). Проект развития поселка Кизема Устьянского района (градообразующее предприятие - Дмитриевский ЛПХ), предполагает создание двух центров - мультимедийного просвещения и телемедицинских консультаций.