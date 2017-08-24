Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый в республике технопарк создадут в Ногайском районе Карачаево-Черкесии

Экономика и бизнес
24 августа, 16:15 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 24, августа. /ТАСС

О сроках ввода объекта в эксплуатацию пока не сообщается

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии для поддержки инвестиционной деятельности в республике приступили к созданию первого в регионе технопарка. Об этом сообщил в четверг глава КЧР Рашид Темрезов на бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" в Черкесске.

"Важнейшей задачей считаю дальнейшее совершенствование системы инфраструктурной поддержки инвестиционной деятельности. Первым примером этой работы станет технопарк, который мы создаем на территории Ногайского района рядом с удобными федеральными транспортными развязками", - сказал Темрезов, не уточняя сроки ввода объекта.

Он добавил, что в республике уделяется пристальное внимание созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, серьезное значение для дальнейшего развития экономики имеет реализация госпрограммы "Развитие Северного Кавказа до 2025 года", которую курирует Минкавказа.

Как отметили в пресс-службе главы КЧР, в настоящее время активно ведется подготовительная работа по созданию технопарка, выделен земельный участок. Для реализации проекта будет создана управляющая компания, которая будет работать с резидентами и решать технические вопросы.

О бизнес-сессиях

Карачаево-Черкесия приняла пятую бизнес-сессию "Инвестируй в Кавказ", организованную фондом "ПосетиКавказ" при поддержке Минкавказа РФ и Корпорации развития Северного Кавказа. Серия бизнес-сессий в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) началась 29 июня в Ингушетии. Они также прошли в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии, а следующие две примут Северная Осетия и Дагестан.

Сессии для предпринимателей являются продолжением пилотного проекта Минкавказа - бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики Северного Кавказа, а также отбора инвестиционных проектов регионов для включения в подпрограммы госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2017 год.

В 2016 году в региональные подпрограммы вошли 15 инвестиционных проектов регионов, реализация которых должна послужить развитию реального сектора экономики Северного Кавказа. Минкавказа заключило соглашения о предоставлении субсидий в 2017 году на сумму 2,8 млрд рублей. Проекты реализуются в сферах АПК, промышленности и туризма.

Бизнес-сессии также предваряют проведение в декабре 2017 года первого бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО, презентации инвестиционных проектов регионов СКФО, которые войдут в региональные подпрограммы госпрограммы о развитии СКФО до 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Темрезов, Рашид Бориспиевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
"Тигр"-трансформер
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
2
Директор школы в Москве: перенести 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
3
В центре Киева произошел взрыв
4
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама