Первый в республике технопарк создадут в Ногайском районе Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии для поддержки инвестиционной деятельности в республике приступили к созданию первого в регионе технопарка. Об этом сообщил в четверг глава КЧР Рашид Темрезов на бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" в Черкесске.

"Важнейшей задачей считаю дальнейшее совершенствование системы инфраструктурной поддержки инвестиционной деятельности. Первым примером этой работы станет технопарк, который мы создаем на территории Ногайского района рядом с удобными федеральными транспортными развязками", - сказал Темрезов, не уточняя сроки ввода объекта.

Он добавил, что в республике уделяется пристальное внимание созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, серьезное значение для дальнейшего развития экономики имеет реализация госпрограммы "Развитие Северного Кавказа до 2025 года", которую курирует Минкавказа.

Как отметили в пресс-службе главы КЧР, в настоящее время активно ведется подготовительная работа по созданию технопарка, выделен земельный участок. Для реализации проекта будет создана управляющая компания, которая будет работать с резидентами и решать технические вопросы.

О бизнес-сессиях

Карачаево-Черкесия приняла пятую бизнес-сессию "Инвестируй в Кавказ", организованную фондом "ПосетиКавказ" при поддержке Минкавказа РФ и Корпорации развития Северного Кавказа. Серия бизнес-сессий в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) началась 29 июня в Ингушетии. Они также прошли в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии, а следующие две примут Северная Осетия и Дагестан.

Сессии для предпринимателей являются продолжением пилотного проекта Минкавказа - бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики Северного Кавказа, а также отбора инвестиционных проектов регионов для включения в подпрограммы госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2017 год.

В 2016 году в региональные подпрограммы вошли 15 инвестиционных проектов регионов, реализация которых должна послужить развитию реального сектора экономики Северного Кавказа. Минкавказа заключило соглашения о предоставлении субсидий в 2017 году на сумму 2,8 млрд рублей. Проекты реализуются в сферах АПК, промышленности и туризма.

Бизнес-сессии также предваряют проведение в декабре 2017 года первого бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО, презентации инвестиционных проектов регионов СКФО, которые войдут в региональные подпрограммы госпрограммы о развитии СКФО до 2018 года.