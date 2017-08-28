Транспорт будущего: как технологии помогут решить проблему пробок

Председатель совета директоров калифорнийской компании Hyperloop One Шервин Пишевар и президент технологического отдела этой фирмы Джош Гайгел рассказали ТАСС о перспективах появления в России разрабатываемого ими сверхскоростного поезда и объяснили, почему в работе их воодушевляет пример Петра I.

Как ускорить развитие мировой экономики

Проект создания транспортной системы Hyperloop был предложен американским инвестором Илоном Маском. Его идея заключается в том, что в специальных трубах, в которых воздух чрезвычайно разрежен, со скоростью до 1220 км в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. Реализацией проекта занимается Hyperloop One. Есть соответствующие планы и в отношении России.

Инфографика Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего Проекты на основе технологии Hyperloop запланированы к реализации в Европе, Америке и России. В инфографике ТАСС - все, что на данный момент известно о сверхскоростном транспорте будущего.

Как признался в интервью ТАСС Пишевар, на него произвела сильное впечатление история основания российским императором практически на пустом месте города на Неве. Бизнесмен уверен, что развитие поездов Hyperloop позволит реализовать не менее грандиозные проекты по всему миру.

"Я читал книгу о Петре Великом, — сообщил предприниматель. — Если вспомнить историю Санкт-Петербурга, у него (Петра I — прим. ТАСС) появился замысел создать новый город с нуля, он сыграл ключевую роль в его строительстве, изучал кораблестроение в Европе, специально туда отправился, работал там и учился. Потом он применил полученные знания при строительстве. Это невероятно вдохновляет".

Если бы Петр Великий был жив сейчас, он бы в полной мере понял суть того, над чем работает Hyperloop One, отметил Пишевар. "Думаю, то, что он построил Санкт-Петербург на пустом месте, и то, как он работал над строительством порта, вызывает воодушевление", — сказал он. И из этого можно извлечь массу уроков.

"Построить совершенно новый город, как это сделал Перт Великий, возможно, — продолжил Пишевар. — Сегодня во многих городах мира инфраструктура устарела и разваливается, это сдерживает развитие мировой экономики. Если было бы возможно быстрее перемещать грузы и людей, это могло бы все изменить, ускорить развитие мировой экономики, дать людям во всем мире больше возможностей".

Развернуть Президент технологического отдела Hyperloop One Джош Гайгел © Hyperloop One Президент технологического отдела Hyperloop One Джош Гайгел © Hyperloop One

Джош Гайгел, в свою очередь, в интервью ТАСС отметил, что считает Петра I деятелем масштаба гениев эпохи Возрождения. "Это тот, кто опередил свое время, тот, кто пробует заниматься разными вещами, чтобы получить разнообразный опыт, и воплощает его в нечто такое, что возвышает его над современниками", — пояснил президент технологического отдела Hyperloop.

Специалист провел параллель между тем, как учился кораблестроению Петр I, и тем, как работают в пустыне на севере штата Невада сотрудники его компании, которые испытывают на специальном комплексе DevLoop сверхскоростной поезд. "В течение последних пяти месяцев я проводил не меньше двух дней в неделю в пустыне, где трудится наша команда, — рассказал Гайгел. — А в последние две недели я там жил, работал над испытаниями. Большая часть нашей команды из Лос-Анджелеса там жила".

Гайгел отметил, что несколько сотрудников Hyperloop One являются выходцами из России. В общей сложности в компании работают около 280 человек.

Hyperloop в России

В России в качестве пробного проекта рассматривается строительство ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) — порт Зарубино (Приморский край) протяженностью 65 км.

В январе этого года Минтранс РФ объявил о создании рабочей группы по развитию технологии Hyperloop в транспортном комплексе страны. Замминистра транспорта России Алан Лушников во время выступления в Москве в июле не исключил, что РФ может стать второй страной после США, где будет реализован проект Hyperloop.

Между тем Гайгел полагает, что сверхскоростные поезда данного типа могут появиться сначала не в США, а в каком-то другом государстве, в том числе, возможно, и в России. Отвечая на вопрос о том, в какой стране, по его мнению, раньше всего начнет функционировать данная транспортная система, специалист указал: "Я бы очень удивился, если бы США стали первыми". По его мнению, "многие другие страны более прогрессивны с точки зрения регулирующих норм и выдачи лицензий".

Специалист указал, что в настоящее время компания ведет переговоры о возможности создания сверхскоростных поездов в ОАЭ, Финляндии и Нидерландах. В Hyperloop One рассчитывают начать строительство в 2021 году, хотя где именно — пока неясно, отметил он.

Как указал Гайгел, при применении указанной технологии путешествовать между городами, которые находятся на большом удалении друг от друга, можно будет так же легко, как "между станциями метро". Специалист предположил, что, к примеру, на поезде Hyperloop можно будет добраться из Санкт-Петербурга в Москву быстрее, чем на самолете.

Полагаю, если бы Петр Великий был жив сейчас, он бы в полной мере понял суть того, над чем работает Hyperloop One Шервин Пишевар Председатель совета директоров Hyperloop One

Пишевар, в свою очередь, подчеркнул, что развитие железнодорожного транспорта сделало невыгодными авиарейсы между Брюсселем и Парижем. Вместе с тем, по мнению предпринимателя, говорить о том, где именно раньше всего появятся сверхскоростные поезда его компании, пока рано. Бизнесмен припомнил в связи с этим ситуацию с братьями Орвиллом и Уилбуром Райтами. За этими американцами во многих странах признается первенство в изобретении и постройке первого в мире самолета.

Как отметил предприниматель, один из братьев Райт решил больше никогда не делать прогнозов, так как некогда сильно ошибся в оценках. Он полагал, что на развитие и распространение авиации в мире потребуется не менее 50 лет. В действительности же это произошло гораздо быстрее. "Думаю, будет неразумно предсказывать, кто здесь будет первым, вторым, третьим, — добавил Пишевар. — Надеюсь, мы увидим".

Лекарство от пробок

Гайгел сообщил, что к настоящему времени компании удалось привлечь инвестиций примерно на $160 млн. "Мы предполагаем, что нам понадобится еще пара сотен миллионов, чтобы выйти на тот уровень, когда мы можем начать производство", — указал специалист.

Пишевар напомнил, что Hyperloop One удалось привлечь средства, в частности, и из России. "Мы получили капитал от замечательных инвесторов, нам очень повезло, что среди них и российские инвесторы", — сказал он.

В числе ключевых партнеров его компании в РФ Пишевар назвал основателя и акционера группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и венчурный фонд Caspian VC, совладельцем которого тот является. Магомедов вошел в совет директоров Hyperloop One. Руководителем Caspian VC является Билл Шор. "Они много занимаются логистикой и бизнесом, связанным с портами, — констатировал Пишевар. — Это — одна из ключевых составляющих нашей бизнес-модели". "Они являются важными партнерами для нас", — подчеркнул американский предприниматель.

На вопрос о том, где именно, по его мнению, было бы разумно в первую очередь запустить сверхскоростные поезда в России, Пишевар ответил: "Думаю, во многих странах мы бы могли представить их в крупных городах, где много автомобильных пробок". Бизнесмен отметил, что Hyperloop мог бы уменьшить загруженность дорог. Кроме того, по мнению предпринимателя, сверхскоростные поезда были бы особенно полезны в крупных портах.

Развернуть Председатель совета директоров Hyperloop One Шервин Пишевар © Hyperloop One Председатель совета директоров Hyperloop One Шервин Пишевар © Hyperloop One

Как указал Пишевар, многие порты мира расположены на берегах на территории крупных городов. "Земля там очень дорогая. Компании, которые являются операторами этих портов, вынуждены тратить огромные средства на их расширение. Нагрузка на порты растет, так как мировая экономика развивается все быстрее", — пояснил он. По словам предпринимателя, сверхскоростные поезда позволили бы операторам этих объектов перенести часть нагрузки "вглубь территории".

Гайгел, в свою очередь, пояснил, что в случае строительства Hyperloop в каком-либо государстве, значительную часть работ, связанных с реализацией проекта, смогут взять на себя местные фирмы. "В случае с Россией мы бы, вероятно, сотрудничали с некой проектной организацией, она бы, к примеру, занималась доставкой цемента, транспортировкой стали, ее закупкой у местных производителей и многим другим", — указал специалист. "Для нас было бы очень дорого производить все в США, а потом доставлять", — добавил он. Гайгел отметил, что "есть много возможностей" и для производства высокотехнологичных компонентов Hyperloop в тех странах, где появятся эти сверхскоростные поезда.

На вопрос, благоприятна ли законодательная база в РФ для реализации проекта Hyperloop, Пишевар ответил: "Я выступал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году и в прошлом. Я говорил о том, что, насколько мы видим, власти многих стран относятся к Hyperloop очень положительно, у многих это вызывает большой интерес". Но построить Hyperloop без государственной поддержки невозможно. Так же как нельзя создавать без нее глобальные сети, подчеркнул бизнесмен.

Как отметил предприниматель, форум в Санкт-Петербурге был для него удобной платформой и позволил "обменяться с людьми со всего мира информацией и мнениями", в том числе с лидерами других крупных компаний.

Поддержка государства необходима

По словам Гайгела, американский инвестор Илон Маск, который предложил идею сверхскоростного поезда данного типа, в настоящее время не участвует непосредственным образом в работе Hyperloop One.

"Надеюсь, он относится с одобрением и считает, что мы хорошо справляемся, — констатировал специалист. — Но, думаю, по большей части мы занимаемся своим делом, а он довольно занят со SpaceX, Tesla и SolarCity".

И Пишевар, и Гайгел подчеркнули, что считают чрезвычайно успешными последние испытания, которые проводила компания. Так, 2 августа Hyperloop One сообщила, что впервые протестировала в условиях технического вакуума капсулу XP-1, которая в перспективе должна стать вагоном сверхскоростного поезда.

Испытания прошли 28 июля в комплексе DevLoop в Неваде. Это, по сути, огромный трубопровод, который установлен на эстакаде в пустыне. Диаметр тоннеля составляет 3,3 м, его общая протяженность — около 500 м.

Во время последнего теста сотрудники Hyperloop One поместили в тоннель, из которого был выкачан почти весь воздух, специальную мобильную платформу. Она в перспективе станет ходовой частью поезда. На платформу установили капсулу XP-1, сконструированную из алюминия и углеродного волокна. Представители фирмы впервые продемонстрировали ее 12 июля, такие вагоны компания в будущем планирует применять для перевозки грузов и пассажиров.

Во время пробного запуска XP-1 разогнали до скорости примерно 310 км/ч, капсула преодолела более 430 м. Как отметили в компании, таким образом была проведена вторая фаза испытаний ключевых элементов Hyperloop.

Об успешном завершении первой фазы представители фирмы также сообщили 12 июля, хотя завершилась она в мае. Во время нее эксперты Hyperloop One тестировали в DevLoop только мобильную платформу. Она разогналась в тоннеле до скорости 112 км/ч и преодолела 160 м за 5,3 секунды.

"Мы испытали саму капсулу и гораздо более сложную систему управления, торможения и все остальное, — указал Гайгел, говоря о состоявшемся в июле тесте. — По большому счету, этот тест был гораздо более трудным, чем тот, который имел место три месяца назад. Теперь мы значительно ближе к стадии, когда можно начинать производство".

Нам удалось сделать огромный скачок, сказал Пишевар, оценив проделанную работу. "С момента основания компании прошло два с половиной года, наша команда — Джош (Гайгел — прим. ТАСС) и другие — по сути, проделали путь от идеи до того, что мы сейчас показываем миру, — указал он. — Наступил наш звездный час, мы можем продемонстрировать наш комплекс в Неваде и то, что он по-настоящему работает".

По словам Гайгела, во время третьей фазы испытаний специалисты сосредоточатся главным образом на воздушном шлюзе, с помощью которого ограничивается поступление воздуха в тоннели, по которым движется поезд. Как ожидается, данная работа может быть завершена в октябре.

Иван Пильщиков