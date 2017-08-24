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Путин: запасов угля России хватит на 500 лет, он остается базовым источником энергии

Экономика и бизнес
24 августа, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Глава государства поздравил работников отрасли с Днем шахтера, сообщив, что в развитие угольной промышленности в 2017 году будут вложены 90 млрд рублей

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. В развитие угольной промышленности в текущем году будут вложены 90 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. В банкетном зале Государственного Кремлевского дворца в четверг глава государства поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера, отметив особое уважение к нелегкому горняцкому труду.

"Огромные по объему и разнообразию запасы природных ископаемых, которыми обладает наша страна, исторически определили ее место как ведущей горнодобывающей страны мира. И одним из великих даров российской земли по праву считается уголь", - сказал Путин, отметив, что запасов этого ископаемого в России хватит более чем на 500 лет.

Путин сообщил, что в прошлом году в развитие отрасли были вложены более 73 млрд рублей. "В планах этого года - уже 90 млрд. Средства инвесторов идут на модернизацию предприятий, на внедрение современных экологических технологий, на создание условий для безопасного, уверенного труда шахтеров, для решения социальных проблем, а также на привлечение солидных заказов в таких сферах, как машиностроение, строительство, транспорт", - подчеркнул российский лидер.

Президент РФ заявил, что угольная отрасль дает развитие всему восточному полигону, а создание крупных портовых мощностей позволит совершить настоящий прорыв на мировой угольный рынок. Успехи отрасли, как отметил Путин, влияют на укрепление энергетической безопасности и суверенитета России. "Все эти достижения, результат напряженной, ответственной, если не сказать героической работы, тысяч шахтеров, инженеров, технологов, управленческого персонала компаний, результат поддержки правительством регионов, где идет основная добыча угля. И, безусловно, особо хочу отметить особую роль, заслуги Амана Гумировича Тулеева, его огромный личный вклад в развитие угольной отрасли", - добавил Путин. Зал встретил эти слова аплодисментами.

Глава государства отметил, что, по всем прогнозам, еще многие десятилетия уголь будет оставаться в тройке базовых источников энергии, и Россия, обладающая колоссальными запасами угля, будет прочно удерживать здесь позиции лидера. Он добавил, что российские горняки мужественны и порядочны, поблагодарил их за труд и пожелал здоровья, благополучия и горняцкой удачи.

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