Апелляция подтвердила незаконность повышения аэропортом Мурманск тарифов на услуги на 757%

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МУРМАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Апелляционный арбитражный суд подтвердил законность решения ФАС, обязавшей установить экономически обоснованную стоимость услуг аэропорт Мурманск, который ранее повысил тарифы на обслуживание авиакомпаний на 757,6%. Об этом сообщили в четверг в пресс- службе управления ФАС по Мурманской области.
"Тринадцатый апелляционный арбитражный суд подтвердил правомерность вынесенного Мурманским УФАС решения в отношении ОАО "Аэропорт Мурманск" по делу о повышении стоимости аэропортовых услуг", - сказали в ведомстве.
Мурманское УФАС России признало аэропорт Мурманск нарушившим требования закона о защите конкуренции в октябре 2016 года. Как ранее сообщали в ведомстве, аэропорт повысил стоимость услуг, в отношении которых не ведется государственное ценовое регулирование, до 757,6%. Дело в отношении аэропорта было возбуждено по заявлению компании "Аэрофлот - Российские авиалинии".
Антимонопольный орган выдал предписание об устранении нарушений и установлении экономически обоснованных тарифов. Однако аэропорт обратился в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании незаконным решения и предписания антимонопольной службы. Суд первой инстанции удовлетворил заявление аэропорта, но УФАС обжаловало решение в вышестоящей инстанции. В результате суд встал на сторону ФАС, подтвердив законность решения антимонопольщиков.
Ранее в минувшем году ФАС удалось подтвердить и еще одно нарушение аэропорта Мурманск. Тогда поводом стало заявление ЗАО "Аэросервис", которое занималось производством и доставкой бортового питания на воздушные суда в аэропорту города Мурманска.
Аэропорт после смены собственника стал препятствовать деятельности компании, вытесняя ее с рынка. В частности, был прекращен предполетный досмотр и как следствие остановлена поставка на суда бортового питания. Тогда апелляционный суд Мурманской области отклонил заявление аэропорта о пересмотре решения ФАС.