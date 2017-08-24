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Ангола поддержит продление сделки ОПЕК+ в 2018 году

Экономика и бизнес
24 августа, 19:25 UTC+3 ТАСС

Министр нефтяной промышленности считает, что сократить уровень производства и цен на топливо лучше, чем увеличивать производство и снижать стоимость

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ТАСС, 24 августа. Ангола, входящая в состав ОПЕК, готова продлить соглашение о сокращении добычи нефти после марта 2018 года, сообщил министр нефтяной промышленности Анголы Жозе Мариа Ботелью ди Вашконселуш в интервью изданию The Wall Street Journal.

"Сократить уровень производства и цен на нефть в данной ситуации лучше, чем увеличивать производство и снижать цены. Любая цена, превышающая $50 за баррель, важна для нас", - цитирует издание слова министра.

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Бюджетные доходы Анголы наполовину состоят из поступлений от продажи нефти, отмечается в статье.

В конце 2016 года, когда производство нефти в странах ОПЕК было на пиковых уровнях, страны-члены ОПЕК и не входящие в картель государства приняли решение по сокращению добычи нефти. В мае 2017 соглашение было продлено на девять месяцев до марта 2018 года.

В июле средний уровень исполнения сделки по сокращению добычи нефти странами - участницами соглашения составил 94%, сообщила ОПЕК в четверг. Ранее мониторинговый комитет отмечал, что в июне и по итогам шести месяцев 2017 года этот показатель составлял 98%.

Ранее в поддержку продления уже высказались Саудовская Аравия, Кувейт и Венесуэла. Пока вопрос о судьбе сделки после марта остается открытым, отмечалось в пресс-релизе организации.

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