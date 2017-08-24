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Мурманский рыбный порт рассчитывает с 2019 г. на рост поставок рыбы и снижение цен на нее

Экономика и бизнес
24 августа, 19:56 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 24, августа. /ТАСС

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил, что вся выловленная российскими судами в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба должна доставляться на территорию РФ

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МУРМАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Председатель совета директоров Мурманского морского рыбного порта (ММРП) Александр Романов считает, что реализация с 2019 года постановления о доставке рыбы, выловленной российскими судами в Баренцевом, Балтийском и Черном морях, на территорию РФ приведет к росту объемов поставок и снижению цен на рыбу.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее подписал распоряжение о том, что вся выловленная российскими судами в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба должна доставляться на территорию РФ. Оно вступает в силу с 1 января 2019 года.

"Решение поставлять на отечественный берег рыбу, выловленную в российских морях, - пожалуй, единственный способ наполнения собственных прилавков рыбой в условиях, когда из-за санкционной и антисанкционной борьбы практически исчез импорт из стран, присоединившихся к санкциям против России, это приведет к конкуренции на внутреннем рынке и снижению цен", - приводит пресс-служба компании слова Романова.

По мнению главы совета директоров рыбного порта, изменение ситуации с поставками рыбы должно улучшить структуру питания россиян, поскольку, по данным ММРП, в Мурманской области, традиционно "рыбном" регионе, на душу населения в последние два года приходилось 18,5-19 кг рыбы и морепродуктов в год, в то время как ориентир в программах правительства РФ - 22 кг.

По словам Романова, порт уже сейчас намерен начать проработку взаимодействия с рыбопромысловыми и транспортными компаниями для увеличения поставок рыбы на российский берег.

Мурманский морской рыбный порт - одно из крупнейших предприятий Северного региона, специализирующееся на перегрузке грузов рыболовных судов, плавбаз и транспортных рефрижераторов. Благодаря незамерзающему Кольскому заливу ведет работу круглогодично.

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