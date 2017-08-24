Коньков: чипирование тканей поможет уйти от подделок в легкой промышленности

ТАСС, 24 августа. Проблему с контрафактной продукцией в сфере легкой промышленности поможет решить чипирование тканей. Такое мнение в четверг выразил ТАСС губернатор Ивановской области Павел Коньков по итогам совещания о развитии отрасли, которое провел президент РФ Владимир Путин в Рязани.

По словам Конькова, благодаря чипированию тканей упростится процесс идентификации подделок. "В этой ситуации мы в любой точке и в любой момент сможем проверить, где произведен товар, уплачены ли за него налоги и пошлины - законный это товар или нет", - пояснил Коньков.

При этом губернатор отметил, что технологии чипирования тканей не разработаны. "Это чисто техническая проблема, думаю, что рано или поздно ученые с ней справятся", - сказал глава региона.

Губернатор также добавил, что в правительстве Ивановской области создана специальная комиссия по борьбе с контрафактом и местные власти "работают в тесном сотрудничестве с правоохранительными структурами по данному вопросу".

Ранее сообщалось, что в четверг Владимир Путин провел в Рязани совещание о развитии легкой промышленности, в ходе которого обозначил, что доля контрафактной продукции сферы легкой промышленности на российском рынке составляет 33%. Президент отметил, что необходимо разработать меры, чтобы блокировать поток такой продукции на отечественные прилавки.

Проблема контрафакта является актуальной для Ивановской области, так как регион зачастую называют "текстильным краем" - доля предприятий легкой промышленности в экономике региона превышает 30%, что является самым высоким показателем России. В области находится несколько десятков швейных предприятий, которые производят одежду, ткани и домашний текстиль.