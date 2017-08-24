В Rambler&Co опровергли сообщения СМИ о массовых сокращениях

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. В группе компаний Rambler&Co опровергли сообщения СМИ о глобальных сокращения штата, однако не исключили, что некоторые увольнения произойдут. Об этом ТАСС сообщил директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев.

"Фатально глобального [сокращения] нет", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем Алексеев заметил, что группа компаний, ориентируясь на технологии, все-таки прибегнет к увольнениям. "Мы работаем в технологической группе компаний, следуем мировым определенным трендам, работаем с технологиями - не с бумагой, а в сети интернет, диджитал и всем, что с этим связано. Происходит автоматизация процессов и технологии затрагивают работу редакций. Это нормально", - сказал он, заметив, что у компании "молодеет аудитория". "Постепенно вводим новые технологии, естественно это затрагивает каких-то людей, которых заменили технологии", - добавил Алексеев.

Он также сказал, что "действительно, за последние два месяца из "Газеты.ru" [принадлежит Rambler&Co] самостоятельно ушли шесть человек, а на их место пришли четверо". "Журналистский состав у нас не трогается, - сказал он. - Плановая текучка в изданиях есть, но это обусловлено сезонными трансферами. У нас успешные издания; зачем убивать курицу, несущую золотые яйца?"

Между тем источник в группе компаний в четверг заявил ТАСС, что в ближайшее время "может быть задействована новая техническая платформа автокоррекции и, как вариант, могут сократить корректоров, но не так много". "На фоне штата 1,7 тыс. человек - даже 20 человек - это не глобальное сокращение", - подчеркнул он.

Письмо к СМИ

Кроме того в распоряжение ТАСС поступило официальное письмо Матвея Алексеева, где он разъяснил позицию холдинга для СМИ. "Мы видим изменения в структуре медиапотребления и готовимся им соответствовать. Поэтому и перестраиваем наши СМИ, - написал он. - Считайте, мы тоже подвергли сами себя реновации".

"Отчасти делаем ставку на привлечение молодой аудитории и на перераспределение денег среди рекламодателей за счет применения новых технологических решений, - продолжил он. - Эти процессы мы доверяем новым, молодым лидерам, они, соответственно, приводят в жизнь свои представления".

В процессе изменений, по его словам, происходят перестановки. "Кто-то не может адаптироваться, кто-то использует это как шанс для дальнейшего роста и уходит на более высокие позиции в другие медиа и проекты, но с опытом работы в наших СМИ", - заметил он, отметив, что традиционные сильные стороны Lenta.ru и Gazeta.ru, Rambler.ru, rns.online и других, их репутация, остаются в приоритетах.

"В чисто количественном выражении численность сотрудников может сократиться, но в первую очередь из-за того, что в современных реалиях меняется схема производства", - написал Алексеев.

Группа компаний Rambler&Co (ранее "Афиша-Рамблер-SUP") образовалась в 2013 году в результате объединения активов "Афиши-Рамблера" (ранее входила в холдинг "Профмедиа" Владимира Потанина) и SUP Media Александра Мамута. Rambler&Co насчитывает около 50 проектов, среди которых Rambler.ru, Лента.ру, Газета.ru, Чемпионат.com, "Афиша", блог-платформа LiveJournal.com. Совокупная аудитория проектов составляет более 40 млн человек.