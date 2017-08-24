Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Семь фабрик по обогащению угля планируют построить в Кузбассе до 2023 года

Экономика и бизнес
24 августа, 20:48 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 24, августа. /ТАСС

Как сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, это позволит создать 1570 новых рабочих мест

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 24 августа. /ТАСС/. Семь обогатительных фабрик будут построены с 2018 по 2023 годы в Кемеровской области, что позволит региону увеличить долю переработки угля. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

"В ближайшие годы [2018 - 2023] планируем запустить в работу семь новых суперсовременных, экологически безопасных обогатительных фабрик с общей годовой производственной мощностью 24,5 млн тонн. Это позволит создать 1570 новых рабочих мест, добиться к 2020 году обогащения и переработки 90% добываемого в Кузбассе угля. А в дальнейшей перспективе ставим задачу обогащать и перерабатывать весь добываемый уголь", - сказал он.

Как уточнил Тулеев, всего на данный момент в Кузбассе 54 обогатительные фабрики и установки, из них 31 построена за последние 20 лет. "Если в 1997 году мы обогащали и перерабатывали только 40% всего добываемого угля, то сегодня уже 70% [159,8 млн тонн, две трети всего добываемого угля]. А коксующиеся марки углей мы перерабатываем полностью", - добавил он.

Губернатор Кузбасса пояснил, что очищенный от породы уголь стоит в 2-3 раза больше, чем рядовой. "Кроме того, требуется намного меньше железнодорожных вагонов для его транспортировки, а это в условиях постоянно растущих железнодорожных тарифов очень важно для наших угольщиков. Нам нужно везти до наших портов не тонны, а калории", - отметил Тулеев.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов
4
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама