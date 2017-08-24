Семь фабрик по обогащению угля планируют построить в Кузбассе до 2023 года

КЕМЕРОВО, 24 августа. /ТАСС/. Семь обогатительных фабрик будут построены с 2018 по 2023 годы в Кемеровской области, что позволит региону увеличить долю переработки угля. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

"В ближайшие годы [2018 - 2023] планируем запустить в работу семь новых суперсовременных, экологически безопасных обогатительных фабрик с общей годовой производственной мощностью 24,5 млн тонн. Это позволит создать 1570 новых рабочих мест, добиться к 2020 году обогащения и переработки 90% добываемого в Кузбассе угля. А в дальнейшей перспективе ставим задачу обогащать и перерабатывать весь добываемый уголь", - сказал он.

Как уточнил Тулеев, всего на данный момент в Кузбассе 54 обогатительные фабрики и установки, из них 31 построена за последние 20 лет. "Если в 1997 году мы обогащали и перерабатывали только 40% всего добываемого угля, то сегодня уже 70% [159,8 млн тонн, две трети всего добываемого угля]. А коксующиеся марки углей мы перерабатываем полностью", - добавил он.

Губернатор Кузбасса пояснил, что очищенный от породы уголь стоит в 2-3 раза больше, чем рядовой. "Кроме того, требуется намного меньше железнодорожных вагонов для его транспортировки, а это в условиях постоянно растущих железнодорожных тарифов очень важно для наших угольщиков. Нам нужно везти до наших портов не тонны, а калории", - отметил Тулеев.