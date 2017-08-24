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Тулеев: угольщики Кузбасса более чем втрое увеличат затраты на рекультивацию земель

Экономика и бизнес
24 августа, 20:39 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 24, августа. /ТАСС

На эти цели потратят порядка 400 млн рублей

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КЕМЕРОВО, 24 августа. /ТАСС/. Угольные предприятия Кемеровской области в 2017 году потратят порядка 400 млн рублей на проведение рекультивации земель, на которые негативно повлияли работы по добыче полезного ископаемого. Эта сумма более чем втрое превышает показатель 2016 года, сообщил в четверг в интервью ТАСС губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

"Одно из наших основных требований к собственникам угольных предприятий - это рекультивация нарушенных земель. Если в 2015 году на эти цели предприятия направили 60 млн рублей, в 2016-м - 126 млн [рублей], то в этом году будет потрачено около 400 млн рублей", - сказал он.

Глава Кузбасса добавил, что угольщики вкладывают деньги и в строительство современных комплексов по очистке шахтовых вод. По его словам, за последние семь лет ввели 11 таких сооружений, еще на двух предприятиях провели реконструкцию очистных объектов.

"В этом году, в рамках Года экологии, будут построены и модернизированы очистные сооружения еще на семи шахтах и разрезах. И вода с этих предприятий будет возвращаться в водоемы - даже чище, чем была", - добавил Тулеев.

Также устанавливают новое газо-пылеулавливающее оборудование: за 2015-2016 годы подобные установки ввели на трех шахтах, реконструировали - на двух разрезах и четырех обогатительных фабриках.

 

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