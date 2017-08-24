ФАС возбудила дела против торговых сетей "Я любимый" и "Оливье"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Москве возбудило дела в отношении компаний ЗАО "Аматус" (торговая сеть "Я любимый") и ЗАО "Смарт Велью Ритейл" ("Оливье"), заподозрив их в создании дискриминационных условий для поставщиков продовольственных товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, УФАС в ходе внеплановой проверки выявило, что компании установили в договорах различные требования по размерам минимальной и максимальной сумм заказа, по периоду изменения цен на товары поставщиков, а также различных условий по выплате вознаграждения, которые создают дискриминационные условия для поставщиков, указывается в сообщении.

Компаниям грозит наказание в соответствии с частью первой статьи 14.40 Кодекса об административных нарушениях. По этой статье штраф для должностных лиц составляет от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 2 млн до 5 млн рублей.