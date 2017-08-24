"Тинькофф банк" подал иск к опубликовавшим видео об Олеге Тинькове блогерам

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Тинькофф банк" подал иск к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину и компании ООО "Развитие", говорится в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным картотеки, заявление поступило 23 августа. Сумма иска и другие подробности дела не уточняются.

В начале августа Печерский и Псковитин на Youtube-канале Nemagia опубликовали видеоматериал о председателе совета директоров "Тинькофф банка" Олеге Тинькове. Публикация содержит выдержки из интервью Тинькова и комментарии блогеров о личности Тинькова и работе кредитной организации.

Созданный в 2006 году "Тинькофф банк" - первый российский банк, полностью отказавшийся от работы через отделения. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет. По итогам первого полугодия активы банка составили 152,7 млрд рублей, чистая прибыль 4,4 млрд рублей, кредитный портфель достиг 93,1 млрд рублей, средства клиентов - 101,7 млрд рублей (согласно финансовой отчетности банка, подготовленной по международным стандартам).