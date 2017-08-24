Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Тинькофф банк" подал иск к опубликовавшим видео об Олеге Тинькове блогерам

Экономика и бизнес
24 августа, 21:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Видеоролик содержит выдержки из интервью Тинькова, а также комментарии блогеров о личности предпринимателя и работе финансовой организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Тинькофф банк" подал иск к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину и компании ООО "Развитие", говорится в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным картотеки, заявление поступило 23 августа. Сумма иска и другие подробности дела не уточняются.

В начале августа Печерский и Псковитин на Youtube-канале Nemagia опубликовали видеоматериал о председателе совета директоров "Тинькофф банка" Олеге Тинькове. Публикация содержит выдержки из интервью Тинькова и комментарии блогеров о личности Тинькова и работе кредитной организации.

Созданный в 2006 году "Тинькофф банк" - первый российский банк, полностью отказавшийся от работы через отделения. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет. По итогам первого полугодия активы банка составили 152,7 млрд рублей, чистая прибыль 4,4 млрд рублей, кредитный портфель достиг 93,1 млрд рублей, средства клиентов - 101,7 млрд рублей (согласно финансовой отчетности банка, подготовленной по международным стандартам).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов
4
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама