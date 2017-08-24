Турецкие инвесторы намерены построить в КЧР два современных завода

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ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Инвесторы из Турции представили в Министерство промышленности Карачаево-Черкесии (КЧР) проекты по строительству двух заводов по производству биоразлагаемой посуды и ковров из полипропиленовой нити BCF, планируемые к реализации в регионе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики.
"Сегодня министр промышленности и торговли КЧР Мурат Аргунов встретился с потенциальными инвесторами из Турции, которые представили проекты для реализации в регионе. Они намерены построить в республике завод по производству ковров из полипропиленовой нити BCF и завод по выпуску биоразлагаемой одноразовой посуды", - говорится в сообщении.
В ходе встречи министр проинформировал инвесторов о мерах господдержки, действующих в республике для реализации инвестпроектов, руководитель проекта управления по сопровождению проектов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Внешэкономбанка Карен Минасян озвучил возможности их финансирования.