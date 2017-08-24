Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турецкие инвесторы намерены построить в КЧР два современных завода

Экономика и бизнес
24 августа, 21:39 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 24, августа. /ТАСС

Речь идет о заводах по производству биоразлагаемой посуды и ковров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Инвесторы из Турции представили в Министерство промышленности Карачаево-Черкесии (КЧР) проекты по строительству двух заводов по производству биоразлагаемой посуды и ковров из полипропиленовой нити BCF, планируемые к реализации в регионе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики.

"Сегодня министр промышленности и торговли КЧР Мурат Аргунов встретился с потенциальными инвесторами из Турции, которые представили проекты для реализации в регионе. Они намерены построить в республике завод по производству ковров из полипропиленовой нити BCF и завод по выпуску биоразлагаемой одноразовой посуды", - говорится в сообщении.

В ходе встречи министр проинформировал инвесторов о мерах господдержки, действующих в республике для реализации инвестпроектов, руководитель проекта управления по сопровождению проектов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Внешэкономбанка Карен Минасян озвучил возможности их финансирования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов
4
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама