Турецкие инвесторы намерены построить в КЧР два современных завода

ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Инвесторы из Турции представили в Министерство промышленности Карачаево-Черкесии (КЧР) проекты по строительству двух заводов по производству биоразлагаемой посуды и ковров из полипропиленовой нити BCF, планируемые к реализации в регионе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики.

"Сегодня министр промышленности и торговли КЧР Мурат Аргунов встретился с потенциальными инвесторами из Турции, которые представили проекты для реализации в регионе. Они намерены построить в республике завод по производству ковров из полипропиленовой нити BCF и завод по выпуску биоразлагаемой одноразовой посуды", - говорится в сообщении.

В ходе встречи министр проинформировал инвесторов о мерах господдержки, действующих в республике для реализации инвестпроектов, руководитель проекта управления по сопровождению проектов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Внешэкономбанка Карен Минасян озвучил возможности их финансирования.