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"Роснефть" в суде оспорит предписания ФАС по закупкам труб на 52 млрд рублей

Экономика и бизнес
24 августа, 22:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Ранее комиссией ФАС были выявлены "некоторые избыточные требования к участникам закупки формального характера, такие как необходимость представления калькуляции стоимости продукции"

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Роснефть" намерена в суде оспорить предписания Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) по устранению избыточных, по мнению ведомства, требований к участникам закупок труб на сумму более 50 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС представитель компании.

Ранее замруководителя ФАС России Рачик Петросян сообщил ТАСС, что ФАС России было получено и рассмотрено пять жалоб на пять закупок "Роснефти" на поставку труб различного назначения общей суммой свыше 50 млрд рублей. Комиссией ФАС были выявлены "некоторые избыточные требования к участникам закупки формального характера, такие как необходимость представления калькуляции стоимости продукции".

"Роснефть" оспорит данные решения и предписания ФАС России в арбитражном суде, поскольку компания действует строго в рамках действующего законодательства, соблюдает все нормативные акты при организации закупок. Кроме того, решения и предписания ФАС России были вынесены с превышением полномочий, предоставленных антимонопольному органу действующим законодательством, в соответствии с которым ФАС России уполномочен рассматривать жалобы, поступившие только от участников закупки или лиц, чьи права и законные интересы были нарушены при организации и проведении закупки. Аналогичные решения ФАС России неоднократно признавались судами необоснованными", - отметил собеседник агентства.

По данным "Роснефти", физическое лицо, которое подает данные жалобы, "не является ни участником закупки, ни лицом, чьи права и законные интересы были нарушены".

По словам замруководителя ФАС, компании выданы предписания не учитывать указанные требования при рассмотрении заявок на участие в закупках. "Таким образом, выявленные несоответствия не повлекли нарушений прав и законных интересов участников закупки", - отметил Петросян.

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