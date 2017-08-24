Первый инвестиционный форум Карачаево-Черкесии посетили более 200 человек

ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Инвестиционный форум Карачаево-Черкесии (КЧР), успешно прошедший в четверг в Черкесске и собравший более 200 человек, станет традиционной площадкой общения бизнеса и власти, сообщил ТАСС министр экономического развития республики Али Накохов.

"Первый наш форум показал, что такие площадки интересны бизнесу, он заинтересован в налаживании конструктивной связи и взаимодействии с органами власти. В мероприятиях форума участвовало более 200 человек. Хотим сделать его традиционным", - сказал Накохов.

Центр поддержки предпринимательства

В рамках форума состоялось открытие первого в КЧР центра поддержки предпринимательства, где будет оказываться консультативная помощь и другие виды поддержки начинающим бизнесменам, а также проводится обучающие семинары и тренинги. Прошли круглые столы, на которых предприниматели, представители общественности и исполнительной власти субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) обсудили вопросы развития механизмов государственно- частного партнерства, вывода бизнеса из теневого сектора, перспективы легкой промышленности.

Основными событиями дня стали инвестиционное послание главы, в котором были отражены основные направления работы с инвесторами, и бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ". "Открытый и свободный формат общения власти и бизнеса способствует стимулированию предпринимательской активности в республике, помогает определить приоритеты инвестиционной политики", - сказал глава КЧР Рашид Темрезов.

В ходе форума предприниматели получили обширную информацию о действующих мерах поддержки бизнеса и деятельности федеральных структур и институтов развития. В частности, генеральный директор Корпорации развития Северного Кавказа Сергей Харитонов рассказал, что сейчас у компании в приоритете поддержка проектов в сельском хозяйстве, медицине, высокотехнологичной промышленности. "Основной формой участия в реализации инвестпроектов является вхождение в капитал компаний-инициаторов проектов. Также рассматриваются возможности участия посредством предоставления заемного финансирования", - отметил он.

Серия бизнес-сессий предваряет проведение в декабре 2017 года I Бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ!", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО, а также презентации инвестиционных проектов регионов СКФО, претендующих на включение в региональные подпрограммы Госпрограммы РФ "Развитие Северо- Кавказского федерального округа" на 2018 год.