Apple создаст центры хранения данных в Айове в обмен на налоговую скидку в $208 млн

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple построит два центра хранения данных в штате Айова и будет освобождена от уплаты налогов на сумму $208 млн. Общий объем проекта составит $1,4 млрд. Об этом сообщило в четверг агентство AP со ссылкой на директора Управления экономического развития Айовы Деби Дарем.

По ее словам, Apple обещала создать в городе Де-Мойн (штат Айова) 50 новых рабочих мест и договорилась приобрести участок земли площадью 668,9 га под строительство двух объектов. Кроме того, президент корпорации Тим Кук, встретившийся в четверг с губернатором штата Ким Рейнолдс, инвестирует $100 млн в местный фонд, предназначенный для финансирования реконструкции и обновления улиц, парков и библиотек города.

"Мы в Apple восхищаемся вашими достижениями и хотим со временем внести свою лепту", - подчеркнул Кук на встрече с губернатором Айовы. Глава корпорации пояснил, что его привлекли в этом штате развитая система получения энергии за счет возобновляемых источников, минимальное число стихийных бедствий и благоприятный налоговый режим.

По итогам третьего финансового квартала, завершившегося 30 июня текущего года, выручка Apple возросла до $45,41 млрд, что превзошло прогнозы экспертов. В прошлом году в третьем финансовом квартале, который традиционно считается слабейшим для компании в плане доходов, выручка составляла $42,36 млрд. Чистая прибыль за указанный период зафиксирована на уровне $8,72 млрд, или $1,67 за акцию (в прошлом году - $7,8 млрд, или $1,42 за акцию).

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $780 млрд.