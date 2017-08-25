Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти провинций РФ и КНР договорились о движении судов при строительстве моста через Амур

Экономика и бизнес
25 августа, 5:14 UTC+3 ТАСС

В протоколе согласованы схемы расстановки навигационных знаков и порядок движения судов в период строительства судоходных пролетов моста

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 августа. Участники оссийско-китайской комиссии по судоходству на пограничных реках подписали протокол о движении судов во время строительства моста через Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Амурской области.

Смотрите также

Мост через Амур между Россией и Китаем готов на 50%

СМИ: на строительство железнодорожного моста через Амур выделено еще $110 млн

Власти решили вопрос о выделении земли для строительства моста через Амур между РФ и КНР

"С 23 по 24 августа в Благовещенске работала смешанная российско-китайская комиссия по судоходству на пограничных реках… В результате переговоров состоялось подписание протокола, в котором согласованы схемы расстановки навигационных знаков и порядок движения судов в период строительства судоходных пролетов моста через реку Амур", - говорится в сообщении.

Подписание прокола, отметили в пресс-службе, предполагает дальнейшее сотрудничество российской и китайской сторон и позволит обеспечить безопасное судоходство во время строительства моста.

Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем началось в конце 2016 года. Мост предполагается построить за три года и в декабре 2019 года сдать в эксплуатацию. Общая стоимость перехода составит около 18,8 млрд рублей, после завершения строительства он станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии госграницы.

По данным властей, мост через Амур позволит обеспечить необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития (ТОР) "Приамурская", ориентированную на создание транспортно-логистических и других производств, будущие газохимический и газоперерабатывающий заводы в Амурской области. Его появление поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, стимулировать развитие совместных инвестиционных проектов и дать возможность соседним регионам сократить более чем втрое путь для экспорта и импорта. Власти Приамурья также уверены, что строительство моста положительно скажется на развитии туризма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
2
Клиентов туроператора Ted Travel начнут вывозить из Турции 25 августа
3
Почти 30 купивших лотерейные билеты на "Почте России" россиян стали миллионерами
4
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
5
Белградская катастрофа: "Краснодар" впервые не вышел в групповую стадию Лиги Европы
6
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама