Власти провинций РФ и КНР договорились о движении судов при строительстве моста через Амур

ТАСС, 25 августа. Участники оссийско-китайской комиссии по судоходству на пограничных реках подписали протокол о движении судов во время строительства моста через Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Амурской области.

"С 23 по 24 августа в Благовещенске работала смешанная российско-китайская комиссия по судоходству на пограничных реках… В результате переговоров состоялось подписание протокола, в котором согласованы схемы расстановки навигационных знаков и порядок движения судов в период строительства судоходных пролетов моста через реку Амур", - говорится в сообщении.

Подписание прокола, отметили в пресс-службе, предполагает дальнейшее сотрудничество российской и китайской сторон и позволит обеспечить безопасное судоходство во время строительства моста.

Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем началось в конце 2016 года. Мост предполагается построить за три года и в декабре 2019 года сдать в эксплуатацию. Общая стоимость перехода составит около 18,8 млрд рублей, после завершения строительства он станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии госграницы.

По данным властей, мост через Амур позволит обеспечить необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития (ТОР) "Приамурская", ориентированную на создание транспортно-логистических и других производств, будущие газохимический и газоперерабатывающий заводы в Амурской области. Его появление поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, стимулировать развитие совместных инвестиционных проектов и дать возможность соседним регионам сократить более чем втрое путь для экспорта и импорта. Власти Приамурья также уверены, что строительство моста положительно скажется на развитии туризма.