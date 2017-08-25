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"Известия": пункты зарядки электромобилей появятся на АЗС, парковках и у торговых центров

Экономика и бизнес
25 августа, 6:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Правила размещения и эксплуатации таких заправок должны разработать до конца сентября

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Профильные ведомства до конца сентября должны разработать унифицированные правила размещения и эксплуатации электрозарядных станций. Зарядные устройства появятся на автозаправках, парковочных станциях и у торговых центров, сообщает в пятницу газета "Известия".

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"Минэнерго России, Минпромторгу России, Ростехнадзору совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями представить до 27 сентября 2017 года в правительство Российской Федерации предложения по установлению единых требований к размещению и эксплуатации на автозаправочных станциях и парковках зарядных колонок", - говорится в документах правительства, с которым ознакомилась газета.

В Минэнерго сообщили, что ведомство проводит согласование проекта рекомендаций, однако окончательная позиция пока не определена. В Минпромторге заявили, что министерство проводит работу по гармонизации требований к электромобилям с правилами ООН и по унифицированным требованиям к зарядным устройствам.

Для развития электрического транспорта в РФ в 2017 году реализуется механизм государственной поддержки, предусматривающий субсидии производителям городского наземного электрического транспорта - троллейбусов, трамваев и автобусов с электрическим двигателем. В проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года электродвижение, беспилотные автомобили, подключенные автомобили (телематические системы) определены основными направлениями и трендами развития отрасли.

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