Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,12 руб.

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,12 рубля. Евро опустился на 14 копеек и достиг отметки 69,7 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1975,84 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,3% и достиг отметки в 1052,59 пункта.