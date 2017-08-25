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Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,12 руб.

Экономика и бизнес
25 августа, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Евро опустился до отметки 69,7 руб.

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,12 рубля. Евро опустился на 14 копеек и достиг отметки 69,7 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1975,84 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,3% и достиг отметки в 1052,59 пункта.

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