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Монтаж кровли нового терминала аэропорта Симферополя выполнен на 85%

Экономика и бизнес
25 августа, 10:12 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Гендиректор аэропорта Евгений Плаксин сообщил, что подрядчик выполняет "все взятые на себя обязательства", "проблем с поступлением денег в проект нет"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Монтаж кровли будущего аэровокзального терминала международного аэропорта Симферополь выполнен на 85%, фасадов - на 60%, сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

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"Строительство [терминала] ведется в соответствии с графиком. В частности, продолжаются работы по монтажу инженерных сетей на трех этажах терминала (выполнено на 27%). На 85% от всего объема выполнен монтаж кровли, на 60% выполнено остекление криволинейных фасадов", - отметил собеседник агентства.

По его словам, подрядчик выполняет "все взятые на себя обязательства", "проблем с поступлением денег в проект нет".

"Говорить о том, что он (терминал) будет введен раньше срока, я не буду, потому что впереди зима, а мы понимаем, что логистика (доставка грузов) в терминал идет через Керченскую паромную переправу, которая подвержена влиянию погодных условий. Разные могут быть сбои. По некоторым ключевым датам есть опережения, по некоторым датам есть недельные задержки из-за логистической составляющей. Но подрядчик выдерживает все сроки, о которых мы договаривались в контракте, поэтому я надеюсь, что терминал будет введен вовремя", - рассказал Плаксин.

Сегодня на строительной площадке нового терминала работает почти 2 тыс. человек и 100 единиц техники.

Новый терминал аэропорта

Новый пассажирский терминал площадью 78 тыс. квадратных метров строит в Симферополе компания "Международный аэропорт Симферополь" .

Генподрядчиком выступает компания из Екатеринбурга "Альфа Констракшн". Сообщалось, что терминал будет сдан в апреле 2018 года, пассажиропоток, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии будет увеличен до 10 млн человек. Планируемая пропускная способность терминала в час пик - 3,65 тыс. пассажиров в час.

"Сегодняшний аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров, и это свидетельствует о том, что интерес к крымским курортам не угасает. Мы строим современный не только по дизайну, но и по своему оснащению комплекс, который будет удобный и понятный для пассажиров. В нем предусмотрена четкая логистика для прилетающих и вылетающих, отдельные выходы для туристических групп и парковка для туристических автобусов. Аэропорт будет удобен и для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья", - рассказал гендиректор аэропорта.

По его оценкам, после ввода терминала в 2018 году пассажиропоток симферопольского аэропорта останется на том же уровне, на котором он держится сегодня (в 2017 году аэропорт рассчитывает обслужить 5 млн пассажиров - прим. ТАСС).

"При этом сервис для прилетающих и вылетающих пассажиров станет в разы лучше", - сказал Плаксин.

Инвестиции в проект оцениваются в 32 млрд рублей. Новый терминал строится на принципах государственного и частного партнерства, 30% средств привлечены за счет инвесторов, оставшиеся 70% - за счет кредита работающих в Крыму банков.

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