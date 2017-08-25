Объем гарантийной поддержки малых и средних компаний в Саратовской области вырос вдвое

САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Объем гарантийной поддержки малых и средних компаний в Саратовской области увеличился вдвое за восемь месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу в ходе встречи с предпринимателями в рамках рабочей поездки в регион сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

"Уровень активности предпринимателей Саратовской области по привлечению гарантийной поддержки Корпорации МСП растет. В целом объем гарантийной поддержки малых и средних компаний региона за период с января по август 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос почти вдвое", - сказал Браверман.

Он уточнил, что на сегодняшний день компаниям региона предоставлено около 200 гарантий и поручительств на сумму порядка 2,2 млрд рублей. Это позволило им привлечь почти 3 млрд рублей заемных средств.

"Данные средства были направлены на реализацию проектов в области сельского хозяйства, промышленного производства, строительства и сферы услуг", - отметил Браверман.

Зампред правительства области Александр Соловьев уточнил, что таких результатов удалось добиться, в том числе за счет соглашения, которое было заключено между правительством региона и корпорацией в 2016 году.

"Наш регион занимает третье место в ПФО по объему привлеченных кредитов и четвертое - по количеству выданных гарантий и поручительств в рамках программ Корпорации. Объем поставок субъектов малого и среднего бизнеса области крупнейшим заказчикам составил более 7 млрд рублей и постоянно увеличивается", - подчеркнул Соловьев.