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ФАС проверит ситуацию с распространением информации от лица БКС о проверке КБ "Открытие"

Экономика и бизнес
25 августа, 12:44 дата обновления: 25 августа, 12:54 UTC+3

В инвестиционной компании информацию о масштабной проверке опровергли

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Здание Федеральной антимонопольной службы

Здание Федеральной антимонопольной службы

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку в связи с распространением от лица инвестиционной компании БКС информации о проверке Центробанком деятельности банка "Открытие". Об этом сообщила журналистам заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

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Ранее в соцсетях появился скриншот сообщения якобы от имени начальника отдела продаж брокерских продуктов "БКС Брокер" Виталия Шульги клиентам компании. В сообщении говорилось, что ЦБ РФ ведет масштабную проверку в банке "Открытие". В БКС данную информацию опровергли.

"Ситуацию нужно подробно анализировать, возможно, нужно запрашивать информацию, потому что, если сравнивать ситуацию с "Альфа Капиталом" у нас недобросовестной конкуренцией признается распространение ложной, недостоверной информации. Соответственно, в рамках выполнения наших функций, мы фиксируем факт распространения информации и анализируем ее на предмет недостоверности. И анализируем, как эта информация используется для того, чтобы делать те или иные выводы. Соответственно, все это будет осуществляться", - сказала Беляева.

В четверг в пресс-службе "Открытия" ТАСС пояснили, что один из клиентов банка получил такое сообщение якобы от лица сотрудника БКС. Банк принимает меры, чтобы установить, кто распространил недостоверную информацию, по итогам чего будет приниматься решение об обращении в суд.

Управляющий директор БКС Андрей Алетдинов сообщил ТАСС, что компания провела внутреннюю проверку и пришла к выводу, что сотрудник никаких рассылок не делал.

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