Производство французского вина в 2017 году сократится на 18% из-за непогоды

ТАСС, 25 августа. Производство вина во Франции в 2017 году сократится по сравнению с прошлым годом на 18% в связи с заморозками, которые наблюдались весной в винодельческих районах страны. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия.

"Производство вина в 2017 году может составить 37,2 млн гектолитров, что на 18% меньше, чем в 2016 году, а также на 17% меньше среднего показателя за последние пять лет", - приводит агентство заявление министерства.