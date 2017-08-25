Производство французского вина в 2017 году сократится на 18% из-за непогоды

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ТАСС, 25 августа. Производство вина во Франции в 2017 году сократится по сравнению с прошлым годом на 18% в связи с заморозками, которые наблюдались весной в винодельческих районах страны. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия.
"Производство вина в 2017 году может составить 37,2 млн гектолитров, что на 18% меньше, чем в 2016 году, а также на 17% меньше среднего показателя за последние пять лет", - приводит агентство заявление министерства.