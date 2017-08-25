Hokkaido Corporation ожидает на ВЭФ соглашения о расширении теплиц в Якутске

ТОКИО, 25 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Компания Hokkaido Corporation планирует на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 6-7 сентября подписать соглашения о поставках материалов и технологий для расширения тепличного комплекса в Якутске. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Юкио Тэмма.

"В прошлом году в порядке эксперимента был реализован тепличный проект с начальной площадью в 1000 кв. метров. В этом году по результатам этого экспериментального проекта мы хотим расширить теплицы до одного гектара. И мы намерены на Восточном экономическом форуме подписать соглашение об экспорте материалов и договор о поставках", - сказал он.

Кроме того Тэмма рассказал, что его компания в настоящее время рассматривает возможность расширения бизнеса в России, однако, признает он, есть и ряд определенных сложностей, в том числе экономические санкции. "Мы понимаем, что российская сторона прилагает усилия в области улучшения инвестиционного климата [путем создания] специальных экономических зон или [установления системы] свободных портов, однако, поскольку есть экономические санкции, есть такие места, где нам приходится быть осторожными", - сказал он. В частности, уточнил Тэмма, проблемы касаются финансирования.

Среди мер, которые могут быть приняты для улучшения инвестиционного климата в РФ, глава Hokkaido Corporation назвал систему выкупа государством излишков электроэнергии с генераторов, питающих предприятия. "К примеру, если строится тепличный комплекс и устанавливается электрогенерирующая установка, [плюсом была бы] система, по которой, к примеру, государство выкупает излишки электроэнергии", - сказал он.

Управляющей компанией тепличного комплекса в Якутстке является резидент территории опережающего развития "Кангалассы" компания "Саюри". Первая продукция экспериментального комплекса с минимальным содержанием нитратов поступила в продажу в конце прошлого года. Инвестиции в следующие очереди тепличного комплекса, как ожидаются, поступят из Фонда развития Дальнего Востока, а также от японских инвесторов.

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