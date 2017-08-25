Малый бизнес в Саратове производит до 30% валового регионального продукта

САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Малый бизнес в Саратовской области производит до 30% валового регионального продукта, при том, что в целом по России показатель колеблется на уровне 20% от общего уровня ВВП. Об этом в пятницу в ходе рабочей встречи с предпринимателями региона сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

"Если брать макроуровни, то более 30% валового регионального продукта в области производится малым и средним бизнесом. Это очень высокий показатель. Это больше, чем по России в целом, где показатель колеблется на уровне 20% на макроуровне", - сказал Браверман.

Он уточнил, что таких показателей удалось достичь, в том числе, за счет поддержки со стороны Корпорации, и в ближайшее время Корпорация МСП планирует оказать гарантийную поддержку четырем предприятиям Саратовской области на общую сумму прядка 1 млрд руб.

"Сегодня мы рассмотрели четыре проекта и взяли их в быструю разработку. Эти проекты охватывают разные отрасли производства и сервиса. Это и поставка мясной продукции, причем, высокой степени переработки, это и щебень, который является альтернативным продуктом относительно другого материала, используемого в строительстве дорог. Это переработка электроэнергии и теплоэнергии", - отметил Браверман.

Он также добавил, что в числе проектов также - строительство микрорайона. "Мы будем уточнять "классность" этого жилья, потому что корпорация сфокусирована на жилье эконом-класса. Все проекты были в высокой степени готовности. Вероятность получения кредитно-гарантийной поддержки этими проектами весьма велика", - сказал он.

Презентация проектов

В ходе презентации были представлены проекты таких компаний, как ООО "Электросбыт" с проектом строительства газопоршневых электростанций за 350 млн руб. А также проект по мясопереработке за 65 млн руб., проект по добыче щебня за 35 млн руб. и проект строительства 10-этажного дома за 415 млн руб. В результате реализации всех проектов удастся создать порядка 70 новых рабочих мест.

"По итогам реализации данных проектов налоговые отчисления в региональный бюджет составят более 35 млн руб. ежегодно", - отметила министр экономики области Юлия Швакова.