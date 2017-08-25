Российские авиакомпании в январе - июле увеличили перевозки пассажиров на 21%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские авиакомпании в январе - июле 2017 г. увеличили перевозки пассажиров на 21% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 58,27 млн, сообщила Росавиация.

При этом по итогам июля перевезено почти 12,03 млн пассажиров, что на 19% превышает результат июля 2016 г.

Пассажирооборот в январе - июле увеличился на 23,8%, до 143,88 млрд пассажиро-километров (в июле рост составил 19,6%, до 29,22 млрд пассажиро-километров), перевозки почты и грузов возросли на 20,9%, до 626,47 тыс. тонн (+16,9%, до 94,72 тыс. т), грузооборот вырос на 20,8%, до 4,27 млрд тонно-километров (+12,4%, до 636,5 млн тонно-километров).

Лидером по перевозкам пассажиров в отчетном периоде традиционно стал "Аэрофлот": в январе - июле эта авиакомпания перевезла 18,55 млн пассажиров, что на 14,3% больше, чем годом ранее. Второе место заняла "Россия" с почти 6,37 млн перевезенных пассажиров (рост на 58,7% к январю - июлю 2016 г.), третье - авиакомпания "Сибирь" (5,5 млн пассажиров, рост на 1,6%), "Уральские Авиалинии" заняли четвертое место (4,27 млн пассажиров, рост на 23,3%). Пятерку лидеров замыкает "ЮТэйр" - компания нарастила перевозки на 13,2%, до 4,04 млн человек.