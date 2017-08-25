Reuters: Intesa не может синдицировать кредит на покупку акций "Роснефти" из-за санкций

ТАСС, 25 августа. /ТАСС/. Итальянскому банку Intesa из-за американских санкций пока не удается синдицировать кредит на €5,2 млрд, выданный консорциуму Glencore и суверенного фонда Qatar Investment Autority (QIA) на покупку 19,5% "Роснефти", сообщает Reuters со ссылкой источники.

"Синдикация затруднена из-за новых санкций США в отношении России. Новые меры довольно масштабны, они, безусловно, повлияют на все подобные сделки с участием российских госкомпаний", - сказал сотрудник крупного лондонского банка, приглашенного в синдикат.

Всего Intesa пригласила в мае 15 банков для участия в синдицировании кредита. Обычно этот процесс занимает от четырех до шести недель, в некоторых случаях может занимать на пару недель дольше, отмечает агентство.

Банки, в числе которых есть кредитные организации из США и Франции, до сих пор оценивают сделку на соответствие санкциям, говорят источники. Кроме того, затруднения вызвал и дипломатический скандал вокруг Катара, который оказался под санкциями со стороны ряда арабских государств.

В Intesa отказались комментировать ситуацию.

В марте правительство Италии в окончательном порядке одобрило предоставление банковской группой Intesa SanPaolo кредита на сумму в €5,2 млрд ($5,6 млрд) консорциуму в составе трейдинговой компании Glencore и катарского суверенного фонда QIA на покупку пакета акций "Роснефти".

"Роснефтегаз" и консорциум Glencore и QIA подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд руб. Бюджет РФ получил от приватизации 710,8 млрд руб., включая 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании.