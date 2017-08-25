Медведев обсудит с премьером Ливана 13 сентября инвестиционное сотрудничество

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит с председателем Совета министров Ливана Саадом Харири 13 сентября в Москве перспективы инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

"Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 13 сентября 2017 года проведет переговоры с председателем Совета министров Ливана Саадом Харири, который будет находиться в России с рабочим визитом, - говорится в сообщении. - В ходе встречи главы правительств обсудят состояние и перспективы развития российско-ливанских отношений в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, а также другие вопросы".