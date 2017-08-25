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Объем инвестиций в экономику Крыма в первом полугодии вырос почти в четыре раза

Экономика и бизнес
25 августа, 14:59 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 25, августа. /ТАСС

В основной капитал вложено 63 млрд руб.

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал экономики Республики Крым в первом полугодии 2017 года в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос почти в четыре раза - до 63 млрд рублей, сообщает в пятницу Крымстат.

"В I полугодии 2017 года в экономику республики вложено 63 млрд рублей инвестиций в основной капитал, это в 3,9 раза выше показателя I полугодия 2016 года", - говорится в сообщении. По мнению властей региона, рост объема инвестиций связан с развитием экономики региона.

Ранее министр экономического развития Крыма Андрей Мельников сообщил, что объем соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Крыма уже превысил уровень валового регионального продукта, поэтому инвестиции в экономику региона в ближайшие годы будут только расти.

По данным правительства республики, валовый региональный продукт Крыма составляет примерно 250 млрд рублей, а совокупный объем подписанных инвестиционных соглашений приближается к 270 млрд рублей.

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