Объем инвестиций в экономику Крыма в первом полугодии вырос почти в четыре раза

Ковач: при определенном везении "Спартак" может занять второе место в группе ЛЧСпорт 25 августа, 16:16
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемымЭкономика и бизнес 25 августа, 16:11
Диабетикам успешно пересадили донорские клетки поджелудочной железыСоциальная ответственность 25 августа, 16:10
Предстоящий сентябрь в Москве будет теплее, чем прошлогоднийОбщество 25 августа, 16:05
"Локомотив" ведет переговоры со "Спартой" о переходе футболиста КараваеваСпорт 25 августа, 16:04
Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республикиАрмия и ОПК 25 августа, 15:59
Санкт-Петербург станет столицей Международного дня джазаКультура 25 августа, 15:52
Убит депутат парламента ЧечниПроисшествия 25 августа, 15:47
Михалков предложил оплачивать проекты Серебренникова, желавшим внести за него залогПроисшествия 25 августа, 15:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал экономики Республики Крым в первом полугодии 2017 года в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос почти в четыре раза - до 63 млрд рублей, сообщает в пятницу Крымстат.
"В I полугодии 2017 года в экономику республики вложено 63 млрд рублей инвестиций в основной капитал, это в 3,9 раза выше показателя I полугодия 2016 года", - говорится в сообщении. По мнению властей региона, рост объема инвестиций связан с развитием экономики региона.
Ранее министр экономического развития Крыма Андрей Мельников сообщил, что объем соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Крыма уже превысил уровень валового регионального продукта, поэтому инвестиции в экономику региона в ближайшие годы будут только расти.
По данным правительства республики, валовый региональный продукт Крыма составляет примерно 250 млрд рублей, а совокупный объем подписанных инвестиционных соглашений приближается к 270 млрд рублей.