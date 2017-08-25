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Единороссы предлагают для снижения давления на бизнес изъять из УК части некоторых статей

Экономика и бизнес
25 августа, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Сопредседатель Предпринимательской платформы единороссов Марина Блудян отметила, что предприниматели не могут знать все два миллиона требований к ведению бизнеса

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Предпринимательская платформа "Единой России" предлагает изъять отдельные части некоторых статей Уголовного кодекса (УК) РФ, которые дублируют содержание статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), регулирующих предпринимательскую деятельность, чтобы снизить давление на бизнес. Об этом заявила в пятницу сопредседатель Предпринимательской платформы единороссов Марина Блудян.

"Платформа партии выступает с предложением о возможном изъятии отдельных частей статей Уголовного кодекса, дублирующих статьи в КоАП, для снижения воздействия на предпринимательское сообщество", - сказала она, выступая на совместной рабочей встрече Предпринимательской и Либеральной платформ партии, посвященной декриминализации законодательства РФ в сфере бизнеса.

Блудян пояснила, что речь, в частности, идет о ч. 1 ст. 238 УК РФ, которая предусматривает уголовное наказание за хранение, перевозку, сбыт продукции либо оказание услуг с нарушениями обязательных требований. Единоросс отметила, что требований к ведению бизнеса "два миллиона, и знать их все предприниматель не может". "Такой подход [исключение отдельных статей УК] позволит обеспечить свободу предпринимательской деятельности", - считает сопредседатель Предпринимательской платформы.

В свою очередь, замсекретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко отметил, что ст. 238 фактически превратилась в способ сильнейшего давления на бизнес. "Здесь жалоб очень много. Предложил бы присмотреться к практике применения этой статьи и внести необходимые поправки. Нам необходимо изменить отношение к бизнесу, иначе мы не сможем рассчитывать на серьезный экономический рост", - заявил он.

Снижение злоупотреблений

По словам Блудян, в случае изъятия ч. 1 ст. 238 из УК станет возможным внесение изменений в статью 144 Уголовного-процессуального кодекса (порядок рассмотрения сообщений о преступлениях), согласно которым, если в ходе рассмотрения сообщения о преступлении выявлено административное правонарушение, заявление об этом необходимо направлять для рассмотрения в контрольно-надзорные органы.

"Сегодня, когда к следователю обращаются по какому-то незначительному вопросу, он вместо того, чтобы обратиться в контрольно-надзорные органы, сам заводит дело, что может привести к злоупотреблениям с его стороны. В случае внесения изменений следователь будет обязан передать жалобу в соответствующие компетенции", - пояснила она.

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