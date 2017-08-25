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Власти Москвы ищут инвестора для модернизации ВДНХ ЭКСПО на более чем 22 млрд рублей

Экономика и бизнес
25 августа, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

За эту сумму инвестору предоставляется право участвовать в развитии и управлении комплексом после завершения модернизации, но с условием сохранения архитектурного облика выставки

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Столичные власти ищут инвестора для модернизации конгрессно-выставочного центра Москвы на базе ВДНХ ЭКСПО общей площадью 320 тыс. кв. метров. Как сообщили в пятницу ТАСС в департаменте города по конкурентной политике, в проект планируется вложить более 22 млрд рублей.

По словам сотрудника департамента, за эту сумму инвестору предоставляется право участвовать в совместной деятельности по развитию и управлению комплексом после завершения модернизации, но с условием сохранить архитектурный облик выставки.

"В проект предполагается привлечь частные инвестиции в объеме более 22 млрд рублей. Сохранение архитектурного облика выставки является обязательным условием для инвестора", - сказали в департаменте.

Там добавили, что развитие зоны ЭКСПО пройдет на базе существующих павильонов и прилегающей к ним территории. В рамках проекта предполагается упорядочивание транспортной сети, в том числе, создание более 2 тыс. дополнительных парковочных мест. Особое внимание будет уделено, по данным властей, объектам культурного наследия, рядом с которыми расположится будущий комплекс.

Ранее столичные власти отреставрировали арку Северного входа, служившую в конце 1930-х годов главным входом на выставку.

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