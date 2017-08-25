Левитин предложил Крыму разработать программу развития дорог местного значения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин предложил властям Крыма разработать программу развития дорог местного значения.
"(Крыму) нужна программа развития региональных дорог", - сказал он в пятницу, открывая совещание о развитии транспортной инфраструктуры в республике.
По его словам, плохое качество местных дорог вызывает наибольшее количество жалоб от автомобилистов. "Выделены огромные деньги на дороги федерального значения, но при этом вы не должны забывать о местных дорогах, потому что с этой дороги люди будут съезжать в населенные пункты, а что мы там с вами увидим", - отметил Левитин.
Дорожная сеть Крымского полуострова была запроектирована и построена в середине XX века, она не рассчитана на современные нагрузки. По оценкам министерства транспорта Крыма, из порядка 14,67 тыс. км автодорог в регионе 80,3% "не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию".
В Севастополе, где дорожная сеть составляет 976 км, ситуация немного лучше - там, по оценкам местной власти, около 60% дорог не соответствуют нормативам.
По данным министерства экономического развития региона, в 2017 году из госбюджета на финансирование дорожной отрасли Крыма будет выделено около 23 млрд рублей, что почти в 13 раз больше, чем в 2013 году, когда республика находилась в составе Украины.