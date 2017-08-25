МВД РФ предлагает разрешить сотрудникам таможни останавливать автомобили с товаром

Президент Германии предостерег прибалтов от "слепой враждебности" к РоссииМеждународная панорама 25 августа, 17:40
Стоимость билетов на матч ЛЧ "Спартак" - "Ливерпуль" начинается от двух тыс. рублейСпорт 25 августа, 17:32
Геркус: "Локомотиву" досталась ровная группа в Лиге ЕвропыСпорт 25 августа, 17:21
Россияне завоевали две золотые медали в шестой день УниверсиадыСпорт 25 августа, 17:10
Трамп раскритиковал сенатора, назвавшего его некомпетентнымМеждународная панорама 25 августа, 17:08
Китай планирует заложить почти 130 тыс. км труб для очистки воды к 2020 годуСоциальная ответственность 25 августа, 16:47
Установлены личности погибших в ДТП с автобусом на КубаниПроисшествия 25 августа, 16:44
NYK начнет испытания контейнеровоза автономного плавания в 2019 годуТранспорт 25 августа, 16:35
В Нидерландах строят деревянный мотоциклСоциальная ответственность 25 августа, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. МВД России разработало поправки и внесло изменения в правила дорожного движения, предусматривающие разрешение сотрудникам таможенных органов останавливать на дорогах автомобили с товарами, которые находятся под таможенным контролем.
Как отмечено в соответствующем проекте постановления, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, данный проект постановления разработан для реализации положений закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации".
"Внесены изменения в статью 21 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации", предусматривающие наделение уполномоченных должностных лиц таможенных органов правом останавливать автомобильные транспортные средства, в том числе не осуществляющие международные перевозки товаров, если на указанных транспортных средствах перевозятся товары, находящиеся под таможенным контролем, в целях проверки соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле путем проверки товаров и документов на них", - говорится в пояснительной записке к документу.
В документе также отмечено, что этот проект постановления не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров России.
"Издание проекта постановления не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и не повлечет за собой необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации", - отмечено в пояснительной записке.