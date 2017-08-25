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МВД РФ предлагает разрешить сотрудникам таможни останавливать автомобили с товаром

Экономика и бизнес
25 августа, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Проект постановления разработан в целях проверки соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства РФ о таможенном деле

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. МВД России разработало поправки и внесло изменения в правила дорожного движения, предусматривающие разрешение сотрудникам таможенных органов останавливать на дорогах автомобили с товарами, которые находятся под таможенным контролем.

Как отмечено в соответствующем проекте постановления, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, данный проект постановления разработан для реализации положений закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации".

"Внесены изменения в статью 21 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации", предусматривающие наделение уполномоченных должностных лиц таможенных органов правом останавливать автомобильные транспортные средства, в том числе не осуществляющие международные перевозки товаров, если на указанных транспортных средствах перевозятся товары, находящиеся под таможенным контролем, в целях проверки соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле путем проверки товаров и документов на них", - говорится в пояснительной записке к документу.

В документе также отмечено, что этот проект постановления не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров России.

"Издание проекта постановления не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и не повлечет за собой необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации", - отмечено в пояснительной записке.

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