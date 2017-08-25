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Путин обсудил с руководством администрации и кабмина текущие социально-экономические темы

Экономика и бизнес
25 августа, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

В совещании приняли участие Антон Вайно, Сергей Кириенко, Андрей Белоусов, Игорь Шувалов, Дмитрий Козак, Максим Орешкин и Антон Силуанов, а также Татьяна Голикова

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством администрации Кремля и представителями экономического блока правительства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"На совещании обсуждались актуальные вопросы социально-экономической повестки дня", - сообщили в пресс-службе.

В совещании приняли участие глава администрации Кремля Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министры экономического развития Максим Орешкин и финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

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Персоны
Вайно, Антон Эдуардович Шувалов, Игорь Иванович Белоусов, Андрей Рэмович Козак, Дмитрий Николаевич Силуанов, Антон Германович Голикова, Татьяна Алексеевна Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович Кириенко, Сергей Владиленович
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