Путин обсудил с руководством администрации и кабмина текущие социально-экономические темы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством администрации Кремля и представителями экономического блока правительства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"На совещании обсуждались актуальные вопросы социально-экономической повестки дня", - сообщили в пресс-службе.

В совещании приняли участие глава администрации Кремля Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министры экономического развития Максим Орешкин и финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.