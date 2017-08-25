Путин обсудил с руководством администрации и кабмина текущие социально-экономические темы

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством администрации Кремля и представителями экономического блока правительства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"На совещании обсуждались актуальные вопросы социально-экономической повестки дня", - сообщили в пресс-службе.
В совещании приняли участие глава администрации Кремля Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министры экономического развития Максим Орешкин и финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.