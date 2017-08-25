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Систему предоплаты услуг ЖКХ запустят в тестовом режиме в 2018 году

Экономика и бизнес
25 августа, 17:47 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 25, августа. /ТАСС

Замглавы Минстроя заявил, что ведомство прорабатывает разные возможности для потребителя выбирать формы и методы оплаты ЖКХ

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ВЛАДИМИР, 25 августа. /ТАСС/. Система предоплаты услуг ЖКХ, в рамках которой потребитель сможет заранее внести оплату и получить при этом скидку, будет запущена в 2018 году в тестовом режиме. Об этом сообщил журналистам в пятницу замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис на Владимирском экологическом форуме.

"Мы прорабатываем разные возможности для потребителя выбирать формы и методы оплаты (услуг ЖКХ - прим. ТАСС) и в зависимости от этого получать скидки. Дать возможность потребителю иметь скидку, если он платит вперед, - это правильная сделка, подобные вещи мы обсуждаем и отрабатываем, а переводить всех в обязательном порядке на предоплату в системе ЖКХ никто не планирует. В тестовом режиме вариант предоплаты будет запущен в следующем году", - сказал Чибис.

Как в августе сообщал президент "Русэнергосбыта" Михаил Андронов, по всему миру уже внедряются предоплатные системы за услуги ЖКХ. Такие, как сейчас, используются в мобильной связи. В частности, европейские акционеры из корпорации Enel занимались внедрением подобной технологии по всей Италии. По его словам, эта система блестяще работает и позволила значительно снизить уровень задолженности.

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