Систему предоплаты услуг ЖКХ запустят в тестовом режиме в 2018 году

Словенец Мохорич выиграл седьмой этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 25 августа, 19:10
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форумаАрмия и ОПК 25 августа, 19:10
WADA рассмотрит вопрос статуса РУСАДА на заседании исполкома 24 сентябряСпорт 25 августа, 18:59
СМИ: футболист "Валенсии" Абденнур достиг соглашения о переходе в "Зенит"Спорт 25 августа, 18:50
ЦБ, Минфин и МЭР обсуждают субсидирование ставок по облигациям эмитентов из регионовЭкономика и бизнес 25 августа, 18:47
СМИ: КНДР наняла экс-сотрудников КГБ для защиты Ким Чен Ына от покушенийМеждународная панорама 25 августа, 18:44
Какие фильмы покажут на акции "Ночь кино"Культура 25 августа, 18:35
"Барселона" приобрела футболиста дортмундской "Боруссии" Дембеле за €105 млнСпорт 25 августа, 18:34
Манчини: "Зениту" досталась сложная группа в Лиге ЕвропыСпорт 25 августа, 18:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИМИР, 25 августа. /ТАСС/. Система предоплаты услуг ЖКХ, в рамках которой потребитель сможет заранее внести оплату и получить при этом скидку, будет запущена в 2018 году в тестовом режиме. Об этом сообщил журналистам в пятницу замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис на Владимирском экологическом форуме.
"Мы прорабатываем разные возможности для потребителя выбирать формы и методы оплаты (услуг ЖКХ - прим. ТАСС) и в зависимости от этого получать скидки. Дать возможность потребителю иметь скидку, если он платит вперед, - это правильная сделка, подобные вещи мы обсуждаем и отрабатываем, а переводить всех в обязательном порядке на предоплату в системе ЖКХ никто не планирует. В тестовом режиме вариант предоплаты будет запущен в следующем году", - сказал Чибис.
Как в августе сообщал президент "Русэнергосбыта" Михаил Андронов, по всему миру уже внедряются предоплатные системы за услуги ЖКХ. Такие, как сейчас, используются в мобильной связи. В частности, европейские акционеры из корпорации Enel занимались внедрением подобной технологии по всей Италии. По его словам, эта система блестяще работает и позволила значительно снизить уровень задолженности.