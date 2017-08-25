Киев планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ

Словенец Мохорич выиграл седьмой этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 25 августа, 19:10
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форумаАрмия и ОПК 25 августа, 19:10
WADA рассмотрит вопрос статуса РУСАДА на заседании исполкома 24 сентябряСпорт 25 августа, 18:59
СМИ: футболист "Валенсии" Абденнур достиг соглашения о переходе в "Зенит"Спорт 25 августа, 18:50
ЦБ, Минфин и МЭР обсуждают субсидирование ставок по облигациям эмитентов из регионовЭкономика и бизнес 25 августа, 18:47
СМИ: КНДР наняла экс-сотрудников КГБ для защиты Ким Чен Ына от покушенийМеждународная панорама 25 августа, 18:44
Какие фильмы покажут на акции "Ночь кино"Культура 25 августа, 18:35
"Барселона" приобрела футболиста дортмундской "Боруссии" Дембеле за €105 млнСпорт 25 августа, 18:34
Манчини: "Зениту" досталась сложная группа в Лиге ЕвропыСпорт 25 августа, 18:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Украина планирует до конца года представить четвертый иск во Всемирную организацию торговли (ВТО) против РФ по аграрной продукции. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская.
"Мы завершаем финальную работу по представлению в ВТО иска против Российской Федерации относительно сельскохозяйственной продукции", - сказала Микольская, не уточнив, о какой именно аграрной продукции говорится в претензии.
По ее словам, нарушений со стороны России "намного больше, но Украина подаст обращение на инициирование процедуры споров по тем [нарушениям], где у украинцев очень сильная доказательная база".
В конце октября 2015 года Украина подала первый иск в ВТО против России по торговым ограничениям относительно вагонов и стрелочных переводов отечественного производства. Суть иска в том, что экспорт украинских вагонов и стрелочных переводов сократился с $1,7 млрд в 2013 году до $51 млн за 7 месяцев 2015 года. В декабре 2016 года Орган урегулирования споров ВТО начал процедуру рассмотрения спора. Ожидается, что группа экспертов ВТО может вынести решение по этому иску весной 2018 года.
Вторым иском в ВТО Украина оспаривает ограничение транзита своих товаров через территорию РФ. "Украинская сторона считает, что введение Россией ограничений на транзит товаров с Украины экономически и юридически необоснованны", - заявила ранее Микольская.
Третья претензия Украины к РФ касается ограничений поставок в Россию некоторых продовольственных товаров украинского производства.
С 10 января 2016 года действует запрет на ввоз ряда российских продовольственных товаров на территорию Украины (6 июля 2016 г. он продлен до 31 декабря 2017 г.). В список вошли хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай, детское питание и др. (всего 43 вида).
В ответ российская сторона ввела и продлевает режим контрсанкций на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России. В этот список попала и Украина. Санкции действуют пока до 31 декабря 2018 года.