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Киев планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ

Экономика и бизнес
25 августа, 18:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, августа. /ТАСС

Как сообщила торговый представитель Украины Наталья Никольская, Киев завершает работу по предоставлению иска относительно сельскохозяйственной продукции

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КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Украина планирует до конца года представить четвертый иск во Всемирную организацию торговли (ВТО) против РФ по аграрной продукции. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская.

"Мы завершаем финальную работу по представлению в ВТО иска против Российской Федерации относительно сельскохозяйственной продукции", - сказала Микольская, не уточнив, о какой именно аграрной продукции говорится в претензии.

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По ее словам, нарушений со стороны России "намного больше, но Украина подаст обращение на инициирование процедуры споров по тем [нарушениям], где у украинцев очень сильная доказательная база".

В конце октября 2015 года Украина подала первый иск в ВТО против России по торговым ограничениям относительно вагонов и стрелочных переводов отечественного производства. Суть иска в том, что экспорт украинских вагонов и стрелочных переводов сократился с $1,7 млрд в 2013 году до $51 млн за 7 месяцев 2015 года. В декабре 2016 года Орган урегулирования споров ВТО начал процедуру рассмотрения спора. Ожидается, что группа экспертов ВТО может вынести решение по этому иску весной 2018 года.

Вторым иском в ВТО Украина оспаривает ограничение транзита своих товаров через территорию РФ. "Украинская сторона считает, что введение Россией ограничений на транзит товаров с Украины экономически и юридически необоснованны", - заявила ранее Микольская.

Третья претензия Украины к РФ касается ограничений поставок в Россию некоторых продовольственных товаров украинского производства.

Продовольственное эмбарго

С 10 января 2016 года действует запрет на ввоз ряда российских продовольственных товаров на территорию Украины (6 июля 2016 г. он продлен до 31 декабря 2017 г.). В список вошли хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай, детское питание и др. (всего 43 вида).

В ответ российская сторона ввела и продлевает режим контрсанкций на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России. В этот список попала и Украина. Санкции действуют пока до 31 декабря 2018 года.

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