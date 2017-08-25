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Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи

Экономика и бизнес
25 августа, 18:22 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 25, августа. /ТАСС

По словам Александра Ткачева, производители смогут больше овощей поставлять в торговые сети и на рынки

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ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ ожидает существенного снижения цен на овощи практически по всей стране, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

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Источник: Минэкономразвития ожидает снижения цен на овощи на 20%, а не на 80%

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"Цены на овощи будут снижаться с учетом урожая этого года практически по всей стране. Мы прогнозируем снижение цен, достаточно существенное", - заявил он.

Министр добавил, что производители смогут больше поставить в торговые сети, на другие рынки. "Значит, эта продукция будет больше покупаться, а это выгоднее для сельхозтоваропроизводителей", - пояснил Ткачев.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ ожидает, что цены на овощи и фрукты в сентябре будут ниже на 19,6%, чем в июне этого года.

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