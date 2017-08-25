Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ ожидает существенного снижения цен на овощи практически по всей стране, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Цены на овощи будут снижаться с учетом урожая этого года практически по всей стране. Мы прогнозируем снижение цен, достаточно существенное", - заявил он.

Министр добавил, что производители смогут больше поставить в торговые сети, на другие рынки. "Значит, эта продукция будет больше покупаться, а это выгоднее для сельхозтоваропроизводителей", - пояснил Ткачев.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ ожидает, что цены на овощи и фрукты в сентябре будут ниже на 19,6%, чем в июне этого года.