Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи

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ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ ожидает существенного снижения цен на овощи практически по всей стране, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
"Цены на овощи будут снижаться с учетом урожая этого года практически по всей стране. Мы прогнозируем снижение цен, достаточно существенное", - заявил он.
Министр добавил, что производители смогут больше поставить в торговые сети, на другие рынки. "Значит, эта продукция будет больше покупаться, а это выгоднее для сельхозтоваропроизводителей", - пояснил Ткачев.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ ожидает, что цены на овощи и фрукты в сентябре будут ниже на 19,6%, чем в июне этого года.