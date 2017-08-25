Новгородская область расширяет сотрудничество с Россельхозбанком в металлургии и АПК

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин и председатель правления АО "Россельхозбанк" Дмитрий Патрушев договорились о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса, металлургии и лесопромышленности, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.
"В рамках подписанного соглашения мы расширяем наше сотрудничество. Мы говорим про все отрасли экономики: и про металлургию, и про сельское хозяйство, и про лесопромышленный комплекс. Все те проекты, которые будут реализовываться в Новгородской области, будут рассматриваться в части финансирования в Россельхозбанке", - цитирует пресс-служба председателя банка.
Как рассказал журналистам Андрей Никитин, главная задача - синхронизировать работу банка и области по реализации действующих проектов. По его словам, в зону внимания попадают аграрные проекты и проекты по переработке сельхозпродукции, в том числе реализуемые малым и средним бизнесом, поддержка моногородов и технопарков.
Врио главы региона отметил, что Россельхозбанк является крупнейшим кредитором АПК Новгородской области, доля банка в кредитовании сезонных работ составляет 100%. Только с начала 2017 года финансовое учреждение выдало заемщикам отрасли кредиты на сумму 2 млрд рублей, в том числе 274 млн рублей - по льготной ставке не выше 5% годовых.
По данным пресс-службы правительства области, с 2010 года Россельхозбанк направил в экономику региона более 30 млрд рублей. Так, учреждение оказало кредитную поддержку ООО "Лесная инновационная компания" в приобретении деревообрабатывающего завода у компании "ЮПМ- Кюммене Чудово" в Пестовском районе, участвовало в выдаче гарантии на реконструкцию стадиона "Центральный" в Великом Новгороде и др.