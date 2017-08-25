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В Брянской области запущена первая отечественная газораспределительная станция

Экономика и бизнес
25 августа, 19:02 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 25, августа. /ТАСС

Проектная мощность станции составит 30 тыс. куб. м газа в час

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БРЯНСК, 25 августа. /ТАСС/. Газораспределительная станция (ГРС) нового поколения, состоящая полностью из отечественных комплектующих, запущена в пятницу в Брасовском районе Брянской области. Как сообщили корреспонденту ТАСС в областной администрации, это первая ГРС в регионе, где не используется иностранное оборудование, сама станция была произведена на одном из местных предприятий.

"Новая ГРС, которая собрана полностью из отечественных комплектующих на брянском предприятии "ГазЭнергоКомплект", запущена в эксплуатацию в Брасовском районе Брянской области", - сказали в администрации. Там отметили, что после запуска новой ГРС рассматривается вопрос о модернизации газораспределительных сетей региона с использованием аналогичного оборудования, произведенного в Брянской области.

Участие в пуске ГРС приняли председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, полпред президента в ЦФО Александр Беглов, губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Просьба к губернатору сделать так, чтобы эта станция, которая может давать 30 тыс. кубов газа в час, чтобы она через какое-то время была загружена не на 25%, а на 100%. Тогда промышленность района сможет развиваться", - сказал Зубков журналистам. Он отметил, что на данный момент Брянская область потребляет порядка 2,5 млрд куб. м газа в год, что является "хорошим показателем, но есть еще и ресурсы".

В администрации добавили, что новая ГРС заменила старую станцию, которая была открыта в конце 1980-х годов и полностью выработала свой ресурс. Новая ГРС должна служить 50 лет, имеет гарантийный срок службы в семь лет, что соответствует европейским стандартам для газораспределительного оборудования. Проектная мощность новой станции - 30 тыс. куб. м газа в час. По данным властей, в ней применен ряд инновационных решений, чтобы свести к минимуму энергопотребление за счет применения экономичного электрооборудования и эффективных теплоизоляционных материалов.

Как отметили в администрации, ввод в строй новой ГРС даст импульс развитию промышленности района, в частности, проводить модернизацию предприятий ЖКХ и создавать новые сельхозпредприятия.

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Богомаз, Александр Васильевич
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