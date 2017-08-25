"Газпром" установил новый суточный рекорд экспорта газа в Европу в августе

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. "Газпром" 24 августа установил новый для августа рекорд суточной загрузки транспортных мощностей для экспорта газа за всю историю компании, говорится в сообщении газового холдинга.

"Газпром" продолжает устанавливать исторические для августа рекорды суточной загрузки транспортных мощностей для экспорта газа. Новый максимальный показатель был зафиксирован 24 августа и составил 590,3 млн куб. м", - указывает компания.

Исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье "Газпром" установил 27 января, когда потребителям было поставлено 636,4 млн куб. м.

Как заявлял председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, увеличение поставок в ЕС стало возможным после снятия ограничений на транспортировку газа по газопроводу Opal - загрузка "Северного потока" превысила 90% от проектной мощности, при этом транзит через Украину также вырос.

Opal - один из отводящих газопроводов, связывающих "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Его проектная мощность - более 36 млрд куб. м в год.