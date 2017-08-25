Под Калининградом открыли производство композитных материалов для дорожного строительства

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Полнопрофильное производство композитных материалов для дорожного, гражданского и промышленного строительства открыли на промышленной площадке компании "Прессион групп менеджмент (ПГМ) - городское пространство" под Калининградом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Калининградской области.

"На промплощадке организовано современное производство и сборка широкого ассортимента полнокомпозитных конструкций: лестничных сходов, ограждений, водоотводных лотков, профильных листов, эпоксидного клея, композитного анкера и другой продукции, востребованной в строительстве", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций в проект составил 325,5 млн рублей. В 2016 году он получил поддержку в рамках программы областного минпрома по стимулированию новых производств. Врио губернатора области Антон Алиханов, принявший участие в торжественно церемонии открытия производства, отметил, что оно соответствует стратегическим интересам не только региона, но и страны.

"Развитие производства композитных материалов является одним из направлений в госпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", - заметил он и заверил, что областные власти будут поддерживать планы инвестора по развитию экспортного направления.

Композитные конструкции применяются в строительстве крупнейших дорожных магистралей России. В 2017 году компания приступила к первым экспортным поставкам в Казахстан и планирует расширять географию потребителей в странах Таможенного союза.

Компания "ПГМ - городское пространство" основана в августе 2008 года. Потребителями продукции компании являются "Росавтодор", "Автодор", "Мостотрест", "ВАД" и другие участники госпрограмм по строительству и совершенствованию инфраструктуры РФ. На калининградском рынке композитных материалов компания работает более девяти лет. С 2016 года является резидентом особой экономической зоны Калининградской области с инвестиционным проектом по разработке и производству инновационных продуктов из композитных материалов на основе стекловолокна.