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Apple удалила мобильные приложения иранского производства из своего онлайн-магазина

Экономика и бизнес
26 августа, 2:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, августа. /ТАСС

По данным представителя иранской компании Digikala, это произошло из-за "санкций нового типа, введенных США" в отношении республики

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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple удалила все мобильные приложения иранского производства из своего онлайн-магазина App Store. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

Как заявил агентству представитель иранской компании Digikala, владеющей крупнейшим в стране электронным магазином, приложения были удалены уже некоторое время назад. По его информации, это произошло из-за "санкций нового типа, введенных [США] в отношении Ирана".

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Как отмечает AP, министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми в связи с решением Apple написал в своем Twitter, что компания не уважает иранских потребителей. "Доля Apple на иранском рынке мобильных телефонов составляет 11%, - приводит агентство его слова. - Уважение прав потребителя - принцип, которому Apple сегодня не следует".

По данным агентства, многие иранцы раскритиковали в социальных сетях шаг Apple. Официально о причинах удаления приложений не сообщалось. Комментариев от самой корпорации пока не поступало.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, а также другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $800 млрд.

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