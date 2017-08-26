Apple удалила мобильные приложения иранского производства из своего онлайн-магазина

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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple удалила все мобильные приложения иранского производства из своего онлайн-магазина App Store. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).
Как заявил агентству представитель иранской компании Digikala, владеющей крупнейшим в стране электронным магазином, приложения были удалены уже некоторое время назад. По его информации, это произошло из-за "санкций нового типа, введенных [США] в отношении Ирана".
Как отмечает AP, министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми в связи с решением Apple написал в своем Twitter, что компания не уважает иранских потребителей. "Доля Apple на иранском рынке мобильных телефонов составляет 11%, - приводит агентство его слова. - Уважение прав потребителя - принцип, которому Apple сегодня не следует".
По данным агентства, многие иранцы раскритиковали в социальных сетях шаг Apple. Официально о причинах удаления приложений не сообщалось. Комментариев от самой корпорации пока не поступало.
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, а также другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $800 млрд.