Правительство Украины прогнозирует 3% роста ВВП в следующем году

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КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует, что к концу 2017 года уровень роста валового внутреннего продукта (ВВП) составит порядка двух процентов, а в следующем - три процента. Такие цифры озвучил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
"Мы прогнозируем к концу года реальный прирост ВВП порядка двух процентов с небольшой погрешностью, в 2018 году - 3 процента", - сказал Кубив. Он также отметил, что в 2019 году ожидается рост экономики на уровне 3,6%, а в 2020 году - на 4%.
Согласно официальным данным Государственной службы статистики Украины, ВВП страны в 2016 году увеличился на 2,3% по сравнению с 2015 годом. В то же время экономические эксперты общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которого является известный украинский политик Виктор Медведчук, считает, что ВВП Украины за три года сократился на 14%.
"Пытаясь скрыть колоссальные экономические потери, власть манипулирует сознанием малоинформированной общественности. По данным Госстата, ВВП страны в 2016 году увеличился на 2,3% по сравнению с 2015 годом. Но стоит ли сравнивать с 2015 годом? Очевидно, что нет. Ибо в 2015 году ВВП Украины сократился на 9,9%. К тому же падение ВВП в 2015 году произошло в сравнении с 2014 годом, уровень ВВП в котором также снизился на 6,6%", - сказано в сообщении.
Таким образом, пишет "Украинский выбор", в сравнении с 2013 годом ВВП страны за три года "евроинтеграции" сократился на 14%. К примеру, в 2002-2004 годах ВВП вырос на 29,4%, в том числе на 12,4% в 2004 году. "Но на сегодня Украина имеет одни из самых низких позиций во всех международных экономических и финансовых рейтингах", - отмечается в публикации.