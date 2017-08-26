Крым освоил 22% из 52,2 млрд рублей, выделенных в рамках целевой программы на 2017 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым, по данным на 1 августа, освоила более 22% из 52,2 млрд рублей, выделенных на реализацию Федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития в 2017 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров региона Виталий Нахлупин.

"Общий лимит, доведенный Крыму по ФЦП по этому году, - 52,235 млрд рублей. По состоянию на 1 августа, сумма, которая освоена, - это 11,5 млрд рублей [или 22%]. На 1 сентября данная цифра значительно изменится", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в августе по ФЦП республика должна освоить 6,2 млрд рублей, в сентябре - 10,3 млрд рублей, в октябре - 13 млрд рублей, в ноябре - 6 млрд рублей, в декабре - 4 млрд рублей.

"Мы работаем над тем, чтобы [до конца года] деньги освоить, потому что в противном случае, по законодательству, деньги, которые не будут использованы, подлежат изъятию. И мы понимаем, что нам или за счет бюджета республики придется достраивать эти объекты, или получить недострои", - отметил Нахлупин.

Он добавил, что в течение последних двух месяцев исполнение кассового плана по ФЦП составляло 95-97%. "Мы вошли в рабочую колею, мы очень надеемся, что мы исполним кассовый план", - сказал вице-премьер.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года. Цель программы - модернизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры региона. В середине июля 2015 года куратором ФЦП стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты (федеральная автотрасса "Таврида", автоподход к Керченскому мосту, объекты энергетики).

По данным министра финансов Крыма Ирины Кивико, в 2016 году при плане освоения в рамках ФЦП 20,8 млрд рублей Крым освоил 20,5 млрд рублей или 98,6%.