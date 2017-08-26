Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"

Эксплуатация стадиона "Нижний Новгород" после ЧМ-2018 будет стоить 400 млн рублей в годСпорт 26 августа, 13:17
Шанцев: "Олимпиец" получит финансирование под РФПЛ, если будет показывать хорошую игруСпорт 26 августа, 13:09
Кишинев через несколько дней даст Москве ответ по выводу миротворцевМеждународная панорама 26 августа, 12:54
Sky: иракские войска полностью освободили от боевиков ИГ город Талль-АфарМеждународная панорама 26 августа, 12:52
Первый матч на стадионе "Нижний Новгород" пройдет 8 октябряСпорт 26 августа, 12:45
Боль в спине может помешать Лесуну продолжить выступление на ЧМ по современному пятиборьюСпорт 26 августа, 12:33
Мелантьев и Штыль стали чемпионами мира в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 мСпорт 26 августа, 12:26
Волков стал вторым в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлонуСпорт 26 августа, 12:01
Столкновение двух айсбергов: эксперты дают прогноз на бой между Мэйуэзером и МакгрегоромСпорт 26 августа, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 августа. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины в национальной и иностранной валюте на одну ступень до "Caa2" с "Caa3", а также изменило прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный.
"Повышение кредитного рейтинга правительства Украины до "Caa2" с "Caa3" основано на следующих аспектах: кумулятивный эффект от структурных реформ, которые, если будут продолжены, как ожидается, улучшат динамику государственного долга; существенном усилении внешних позиций Украины", - говорится в докладе агентства.
Одновременно Moody's подтверждает рейтинг приоритетного необеспеченного долга на $3 млрд по проданным в декабре 2013 года России облигациям на уровне "Ca". "В настоящий момент по облигациям допущен дефолт", - указано в докладе.
Кроме того, в агентстве обратили внимание, что в 2019-2021 годах Украина должна провести крупные выплаты по внешним долгам, которые потребуют дополнительного фондирования в иностранной валюте. "Риск того, что Украина будет не в состоянии спокойно провести рефинансирвование долговых обязательств из-за непредвиденных внутренних или внешних финансовых потрясений остается ключевым и удерживает рейтинг на уровне "Caa2", - уточнили авторы доклада.
По данным правительства Украины, которые в конце июля озвучил премьер-министр Владимир Гройсман, страна ежегодно тратит на обслуживание долга более $3,8 млрд, что составляет примерно 4% от национального ВВП.