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Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"

Экономика и бизнес
26 августа, 12:44 UTC+3 ТАСС

В агентстве также обратили внимание, что в 2019-2021 годах страна должна провести крупные выплаты по внешним долгам, которые потребуют дополнительного фондирования в иностранной валюте

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ТАСС, 26 августа. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины в национальной и иностранной валюте на одну ступень до "Caa2" с "Caa3", а также изменило прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный.

"Повышение кредитного рейтинга правительства Украины до "Caa2" с "Caa3" основано на следующих аспектах: кумулятивный эффект от структурных реформ, которые, если будут продолжены, как ожидается, улучшат динамику государственного долга; существенном усилении внешних позиций Украины", - говорится в докладе агентства.

Одновременно Moody's подтверждает рейтинг приоритетного необеспеченного долга на $3 млрд по проданным в декабре 2013 года России облигациям на уровне "Ca". "В настоящий момент по облигациям допущен дефолт", - указано в докладе.

Кроме того, в агентстве обратили внимание, что в 2019-2021 годах Украина должна провести крупные выплаты по внешним долгам, которые потребуют дополнительного фондирования в иностранной валюте. "Риск того, что Украина будет не в состоянии спокойно провести рефинансирвование долговых обязательств из-за непредвиденных внутренних или внешних финансовых потрясений остается ключевым и удерживает рейтинг на уровне "Caa2", - уточнили авторы доклада.

По данным правительства Украины, которые в конце июля озвучил премьер-министр Владимир Гройсман, страна ежегодно тратит на обслуживание долга более $3,8 млрд, что составляет примерно 4% от национального ВВП.

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