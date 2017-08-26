Монголия намерена заключить с РФ контракты в сфере энергетики и экологии на ВЭФ-2017

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ЗАВИДОВО, 26 августа. /ТАСС/. Монголия планирует заключить с Россией договоры в области энергетики, экологии и транспорта на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила журналистам в субботу посол Монголии в РФ Банзрагч Дэлгэрмаа.
"Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга нанесет рабочий визит [во Владивосток], - сказала она. - От визита мы ожидаем многого, в том числе подписания ряда договоров в топливно-энергетической области, транзитно-транспортной сфере и природоохранном секторе".
"Президент возглавит делегацию из 65 монгольских бизнесменов", - добавила она.
Ранее в интервью ТАСС Баттулга сообщил, что планирует во Владивостоке провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе Японии, КНР, Канады, Австралии, Великобритании, США, ФРГ.
Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.